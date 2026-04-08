Pokémon Champions Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes und Gratis-Pokémon im April 2026

In Pokémon Champions wird es wieder kostenlose Codes für Pokémon und Goodies geben. Hier gibt’s alle Infos.

Maximilian Franke
08.04.2026 | 10:09 Uhr

Alle Geheimgeschenke in Pokémon Champions. Alle Geheimgeschenke in Pokémon Champions.

Pokémon Champions ist für Nintendo Switch und Switch 2 erschienen. Der voll auf rundenbasierte Kämpfe ausgelegte Ableger ist bereits Free-to-Play und ihr könnt euch oben drauf noch Geheimgeschenke mit Codes sichern. Hier findet ihr alle Inhalte, die ihr euch aktuell schnappen könnt.

Alle Codes für kostenlose Geschenke in Pokémon Champions

  • CHAMP10N – Machomei (bis 31. August 2026)

Letzte Aktualisierung am 08. April 2026.

Video starten 6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Bonus für frühe Downloads

Zur Feier des Releases gibt es für alle Neuankömmlinge noch ein Pokémon geschenkt! Ihr könnt euch Dragoran und 100 Schnellcoupons sichern, wenn ihr das Spiel bis zum 31. August 2026 spielt.

Dafür braucht ihr allerdings keinen Geheimcode, sondern findet eine entsprechende Nachricht in eurem Ingame-Postfach, sobald ihr das Tutorial im Spiel abgeschlossen habt.

Sobald die Pokémon Company neue Codes veröffentlicht, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Schaut also regelmäßig vorbei, wenn ihr keine Gratis-Goodies verpassen wollt.

Pokémon Pokopia-Spieler zeigt, wie die zerstörte Spielwelt vor der Apokalypse aussah
von Maximilian Franke
Pokopia bringt das Gameboy Link-Kabel zurück und das nostalgische 90er-Feature hilft euch sogar beim Pokémon anlocken
von Johannes Bundemann
Enkelkind entdeckt eingeschweißte Pokémon-Editionen Blau und Gelb bei seiner Oma - zusammen sind sie locker 3.000 Euro wert
von David Molke

So löst ihr Geheimgeschenke in Pokémon Champions ein

Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, müsst ihr erst die Einführung von Pokémon Champions beenden, bevor ihr die Geheimgeschenke einlösen könnt. Dafür solltet ihr ungefähr 30 Minuten einplanen.

  1. Wählt im Hauptmenü “Untermenü”
  2. Scrollt nach unten zum Punkt “Geheimgeschenk”
  3. Gebt den Code ein
  4. Falls es funktioniert hat, seht ihr nun eine Bestätigung
  5. Das Geschenk wird an euer Postfach gesendet

Scrollt im Punkt Untermenü nach unten, um zu den Geheimgeschenken zu gelangen. Scrollt im Punkt "Untermenü" nach unten, um zu den Geheimgeschenken zu gelangen.

Das Postfach könnt ihr ebenfalls vom Hauptmenü aus erreichen. Habt ihr etwas Neues darin, wird es mit einem roten Ausrufezeichen markiert. Wenn ihr einen entsprechenden Brief öffnet, findet ihr darin einen Button, um die Geschenke in euer Inventar zu verschieben.

Was denkt ihr: Schnappt ihr euch jedes Geheimgeschenk in Pokémon Champions oder geht ihr lieber etwas lockerer ran?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Champions

Pokémon Champions

Genre: Action

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 14 Minuten

Pokémon Champions Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes und Gratis-Pokémon im April 2026

vor einer Woche

Mehr als 10.000 Pokémon - wenn es nach den Entwicklern geht, wird die Serie wohl nie ein Ende finden

vor einer Woche

Kein Pikachu, kein Glumanda? Neues Pokémon-Spiel stellt harte Regel auf, welche Monster überhaupt dabei sein dürfen

vor 2 Wochen

Neues Pokémon Stadium hat Release: Champions erscheint bereits in wenigen Tagen

vor 2 Wochen

Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Champions Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes und Gratis-Pokémon im April 2026

vor 12 Minuten

Pokémon Champions Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes und Gratis-Pokémon im April 2026
Pokémon Pokopia-Spieler zeigt, wie die zerstörte Spielwelt vor der Apokalypse aussah

vor 3 Stunden

Pokémon Pokopia-Spieler zeigt, wie die zerstörte Spielwelt vor der Apokalypse aussah
Crimson Desert-Spieler findet die versteckte Klinge aus Assassins Creed und meuchelt im kompletten Ezio-Outfit

vor 3 Stunden

Crimson Desert-Spieler findet die versteckte Klinge aus Assassin's Creed und meuchelt im kompletten Ezio-Outfit
Es gab schon 3 Jahre vor Solo Leveling einen Protagonisten mit der nahezu identischen Spieler-Fähigkeit wie Jin-Woo

vor 4 Stunden

Es gab schon 3 Jahre vor Solo Leveling einen Protagonisten mit der nahezu identischen "Spieler"-Fähigkeit wie Jin-Woo
mehr anzeigen