Pokémon Champions Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes und Gratis-Pokémon im April 2026

Alle Geheimgeschenke in Pokémon Champions.

Pokémon Champions ist für Nintendo Switch und Switch 2 erschienen. Der voll auf rundenbasierte Kämpfe ausgelegte Ableger ist bereits Free-to-Play und ihr könnt euch oben drauf noch Geheimgeschenke mit Codes sichern. Hier findet ihr alle Inhalte, die ihr euch aktuell schnappen könnt.

Alle Codes für kostenlose Geschenke in Pokémon Champions

CHAMP10N – Machomei (bis 31. August 2026)

Letzte Aktualisierung am 08. April 2026.

6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

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Bonus für frühe Downloads

Zur Feier des Releases gibt es für alle Neuankömmlinge noch ein Pokémon geschenkt! Ihr könnt euch Dragoran und 100 Schnellcoupons sichern, wenn ihr das Spiel bis zum 31. August 2026 spielt.

Dafür braucht ihr allerdings keinen Geheimcode, sondern findet eine entsprechende Nachricht in eurem Ingame-Postfach, sobald ihr das Tutorial im Spiel abgeschlossen habt.

Sobald die Pokémon Company neue Codes veröffentlicht, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Schaut also regelmäßig vorbei, wenn ihr keine Gratis-Goodies verpassen wollt.

So löst ihr Geheimgeschenke in Pokémon Champions ein

Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, müsst ihr erst die Einführung von Pokémon Champions beenden, bevor ihr die Geheimgeschenke einlösen könnt. Dafür solltet ihr ungefähr 30 Minuten einplanen.

Wählt im Hauptmenü “Untermenü” Scrollt nach unten zum Punkt “Geheimgeschenk” Gebt den Code ein Falls es funktioniert hat, seht ihr nun eine Bestätigung Das Geschenk wird an euer Postfach gesendet

Scrollt im Punkt "Untermenü" nach unten, um zu den Geheimgeschenken zu gelangen.

Das Postfach könnt ihr ebenfalls vom Hauptmenü aus erreichen. Habt ihr etwas Neues darin, wird es mit einem roten Ausrufezeichen markiert. Wenn ihr einen entsprechenden Brief öffnet, findet ihr darin einen Button, um die Geschenke in euer Inventar zu verschieben.

Was denkt ihr: Schnappt ihr euch jedes Geheimgeschenk in Pokémon Champions oder geht ihr lieber etwas lockerer ran?