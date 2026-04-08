Pokémon Champions schenkt euch jetzt ein Dragoran und nützliche Items, aber ihr könnt euch nicht ewig Zeit lassen

Schnappt euch ein Dragoran zum Release von Pokémon Champions.

Pokémon Champions ist erschienen und lockt Neulinge auch direkt mit einer Geschenk-Karotte vor der Nase an. Wenn ihr euch die Arena-Simulation in einem begrenzten Zeitraum direkt nach der Veröffentlichung installiert und spielt, gibt’s ein Gratis-Pokémon und nützliche Items.

Wie bekomme ich die Frühstarter-Geschenke?

Das Wichtigste ist, dass ihr das Free-to-Play-Spiel bis zum 31. August 2026 auf eurer Nintendo Switch oder Switch 2 spielt. Ihr findet die Items dann in eurem Ingame-Postfach. Nach dem Ablauf der Frist verfallen die Geschenke und können nicht mehr eingelöst werden.

6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

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Das sind die Frühstarter-Geschenke:

Dragoran

100x Schnellcoupon

Dragoran kennt ihr vermutlich schon. Das Drache/Flug-Pokémon wird als Frühstarter-Geschenk dauerhaft rekrutiert und kann dementsprechend fortan in allen Gefechten mitmischen. Neben der Fähigkeit Multischuppe kann es die Attacken Draco Meteor, Feuersturm, Eisstrahl und Turbotempo.

Was sind Schnellcoupons?

Schnellcoupons sind eine Währung in Pokémon Champions. Ihr könnt sie benutzen, um die Auswahl an rekrutierbaren Pokémon auf der Ranch zu aktualisieren. Normalerweise aktualisiert sich das Angebot alle 22 Stunden automatisch.

Wenn ihr eine Abkürzung nehmen möchtet, könnt ihr pro verbleibender Stunde einen Schnellcoupon ausgeben, um direkt neue Pokémon in der Auswahl zu haben. Die Option dafür bekommt ihr angezeigt, wenn ihr im Hauptmenü ins Rekrutierungsmenü geht, während die Abklingzeit noch läuft.

Wie löse ich die Frühstarter-Belohnungen ein?

Wenn ihr das Spiel bis zum 31. August 2026 startet, findet ihr eine Nachricht in eurem Ingame-Postfach. Öffnet sie, um Dragoran und die Schnellcoupons in euer Inventar zu verschieben.

Das Postfach öffnet ihr über das Hauptmenü. Hier kommt ihr erst hin, wenn ihr das Tutorial von Pokémon Champions beendet habt. Dafür solltet ihr etwa 30 Minuten einplanen.

Was denkt ihr: Habt ihr euch Dragoran gleich geschnappt?