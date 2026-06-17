Pokémon Champions verschenkt gerade Raichu und Mega-Steine - so schnappt ihr euch das Gratis-Pokémon

Zur Feier des Mobile-Releases von Pokémon Champions könnt ihr jetzt ein kostenloses Pokémon abstauben.

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
17.06.2026 | 14:27 Uhr

Aktuell könnt ihr euch Raichu und seine Mega-Entwicklungen in Pokémon Champions schnappen. Aktuell könnt ihr euch Raichu und seine Mega-Entwicklungen in Pokémon Champions schnappen.

Pokémon Champions ist auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 schon seit einer Weile verfügbar. Weil heute aber auch endlich die Mobile-Version des Spiels erscheint, gibt es für alle ein kostenloses Geschenk in Form von einem Pokémon und zwei passenden Mega-Steinen.

Diese Belohnung könnt ihr euch jetzt für Pokémon Champions schnappen

Ab heute habt ihr bis zum 02. Oktober 2026 um 03:59 Uhr Zeit, um euch ein kostenloses Raichu für euer Profil zu sichern. Nach dem Ablauf des Zeitraums verfällt das Geschenk. Außerdem gibt es direkt noch beide Mega-Steine Raichunit X und Raichunit Y oben drauf.

Video starten 6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Damit kann sich die dritte Evolutionsstufe von Pichu und Pikachu in Mega-Raichu X oder Mega-Raichu Y entwickeln, was euch im Kampf auf jeden Fall weiterhelfen wird.

Während Mega-Raichu X mit der Fähigkeit “Elektro-Erzeuger” glänzt, kann Mega-Raichu Y mit “Schildlos” überzeugen.

Hier seht ihr die Werte und Attacken der kostenlosen E-Maus. Hier seht ihr die Werte und Attacken der kostenlosen E-Maus.

Egal ob auf Mobile oder auf der Switch

Um Raichu zu bekommen, spielt es keine Rolle, ob ihr auf eurer Nintendo Switch/Switch 2 oder mit der neuen Mobile-Version unterwegs seid. Ihr könnt auch euren Account verknüpfen und dann mit beiden Plattformen gleichzeitig auf all eure Pokémon zugreifen.

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So schnappt ihr euch Raichu für Pokémon Champions

Die Verteilung erfolgt über euer Postfach, nicht über die Geheimgeschenke! Geht stattdessen im Hauptmenü des Spiels auf das Briefkastensymbol und klickt auf die entsprechende Nachricht.

Folgt einfach diesen Schritten:

  1. öffnet das Hauptmenü
  2. geht auf “Postfach”
  3. öffnet die Nachricht “Sonderaktionsgeschenk”
  4. bestätigt das Geschenk mit “Annehmen”

Habt ihr alles erledigt, findet ihr Raichu fortan in eurer Box und könnt es regulär im Kampf einsetzen.

Was denkt ihr: Schaut ihr in die Mobile-Version von Pokémon Champions einmal rein oder schnappt ihr euch einfach das Raichu und bleibt auf der Switch?

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