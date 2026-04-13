Pokémon Champions - Kompletter Battle Pass von Season 2 geleakt: Diese Pokémon und Mega-Entwicklungen stecken drin

Diese Inhalte stecken vermutlich in Kampfpass Nummer 2 von Pokémon Champions.

Das kostenlose Pokémon Champions ist ein Live-Service-Spiel und setzt dementsprechend wenig überraschend auf ein Season-Modell mit eine Battle Passes. Während derzeit noch Season M-1 läuft, sind nun bereits alle Inhalte des nächsten Kampfpasses offenbar geleakt.

Drei neue Pokémon im Season M-2 Kampfpass geleakt

Die Informationen stammen von Dataminer ChicoEevee und enthüllen unter anderem die drei neuen Pokémon Gengar, Panzaeron und Kangama, die ihr innerhalb von 50 Stufen freischalten könnt, inklusive ihrer Mega-Steine.

Dazu gibt es wieder jede Menge Items wie Schnellcoupons oder kosmetische Gegenstände für eure Spielfigur (via ChicoEevee).

6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Autoplay

Wenn Pokémon Champions beim bisherigen Muster aus Season 1 bleibt, sind die Belohnungen immer abwechselnd kostenlos und kostenpflichtige Premium-Inhalte. In Season M-1 gibt es aktuell ebenfalls drei Pokémon im Kampfpass: Meganie, Impergator und Flambirex. Allerdings ist ausschließlich Meganie Teil der kostenlosen Belohnungen.

Gemessen daran sieht es so für Season M-2 so aus, als wäre Gengar das kostenlose Pokémon, während Panzaeron und Kangama kostenpflichtig sind. Das lässt sich aus dem Leak allerdings noch nicht final bestätigen. Nehmt unsere (Premium)-Markierung in der Liste also erstmal mit Vorsicht.

Diese Inhalte sind geleakt:

Level 1 : 12 Schnellcoupons

: 12 Schnellcoupons Level 2: Panzaeron (Premium)

Panzaeron (Premium) Level 3: Reguläres Ticket

Reguläres Ticket Level 4: Panzaeronit (Premium)

Panzaeronit (Premium) Level 5: Trainingsticket

Trainingsticket Level 6: Panzaeron-Profilbild (Premium)

Panzaeron-Profilbild (Premium) Level 7: 12 Schnellcoupons

12 Schnellcoupons Level 8: 3 Trainingstickets (Premium)

3 Trainingstickets (Premium) Level 9: Reguläres Ticket

Reguläres Ticket Level 10: Kangama (Premium)

Kangama (Premium) Level 11: Trainingsticket

Trainingsticket Level 12: Kangamanit (Premium)

Kangamanit (Premium) Level 13: 12 Schnellcoupons

12 Schnellcoupons Level 14: Kangama-Profilbild (Premium)

Kangama-Profilbild (Premium) Level 15: Reguläres Ticket

Reguläres Ticket Level 16: 6 Reguläre Tickets (Premium)

6 Reguläre Tickets (Premium) Level 17: Trainingsticket

Trainingsticket Level 18: 6 Trainingstickets (Premium)

6 Trainingstickets (Premium) Level 19: 12 Schnellcoupons

12 Schnellcoupons Level 20: Flyaway-Kurzhaarschnitt (Premium)

Flyaway-Kurzhaarschnitt (Premium) Level 21: Reguläres Ticket

Reguläres Ticket Level 22: Mid-Top Sneakers (Premium)

Mid-Top Sneakers (Premium) Level 23: Trainingsjacke

Trainingsjacke Level 24 : Skinny-Jeans (Premium)

: Skinny-Jeans (Premium) Level 25: Gengar

Gengar Level 26: V-Ausschnitt T-Shirt (Premium)

V-Ausschnitt T-Shirt (Premium) Level 27: Gengarnit

Gengarnit Level 28: Blouson-Jacke (Premium)

Blouson-Jacke (Premium) Level 29: Gengar-Profilbild

Gengar-Profilbild Level 30: Gestreifter Trilby-Hut (Premium)

Gestreifter Trilby-Hut (Premium) Level 31-50: 500 VP pro Level

Sind alle Inhalte kostenlos?

Nein! Wie üblich unterscheidet Pokémon Champions zwischen kostenlosen Belohnungen und dem Premium-Kampfpass. Wenn ihr wirklich alle Belohnungen haben wollt, müsst ihr euch letzteren für 9,99 Euro kaufen.



Ihr habt immer nur die Dauer einer Season Zeit, um alle Stufen emporzuklettern. Nach Ablauf der Season verfallen alle offenen Belohnungen.



Was denkt ihr: Was sagt ihr zum Battle Pass-System in Pokémon Champions und seid ihr mit den Inhalten zufrieden?