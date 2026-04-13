Pokémon Champions - Kompletter Battle Pass von Season 2 geleakt: Diese Pokémon und Mega-Entwicklungen stecken drin

Dank eines Leaks können wir womöglich schon einen Blick auf die Inhalte werfen, die in Season M-2 im Kampfpass stecken.

Maximilian Franke
13.04.2026 | 15:55 Uhr

Diese Inhalte stecken vermutlich in Kampfpass Nummer 2 von Pokémon Champions. Diese Inhalte stecken vermutlich in Kampfpass Nummer 2 von Pokémon Champions.

Das kostenlose Pokémon Champions ist ein Live-Service-Spiel und setzt dementsprechend wenig überraschend auf ein Season-Modell mit eine Battle Passes. Während derzeit noch Season M-1 läuft, sind nun bereits alle Inhalte des nächsten Kampfpasses offenbar geleakt.

Drei neue Pokémon im Season M-2 Kampfpass geleakt

Die Informationen stammen von Dataminer ChicoEevee und enthüllen unter anderem die drei neuen Pokémon Gengar, Panzaeron und Kangama, die ihr innerhalb von 50 Stufen freischalten könnt, inklusive ihrer Mega-Steine.

Dazu gibt es wieder jede Menge Items wie Schnellcoupons oder kosmetische Gegenstände für eure Spielfigur (via ChicoEevee).

Video starten 6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Wenn Pokémon Champions beim bisherigen Muster aus Season 1 bleibt, sind die Belohnungen immer abwechselnd kostenlos und kostenpflichtige Premium-Inhalte. In Season M-1 gibt es aktuell ebenfalls drei Pokémon im Kampfpass: Meganie, Impergator und Flambirex. Allerdings ist ausschließlich Meganie Teil der kostenlosen Belohnungen.

Gemessen daran sieht es so für Season M-2 so aus, als wäre Gengar das kostenlose Pokémon, während Panzaeron und Kangama kostenpflichtig sind. Das lässt sich aus dem Leak allerdings noch nicht final bestätigen. Nehmt unsere (Premium)-Markierung in der Liste also erstmal mit Vorsicht.

Diese Inhalte sind geleakt:

  • Level 1: 12 Schnellcoupons
  • Level 2: Panzaeron (Premium)
  • Level 3: Reguläres Ticket
  • Level 4: Panzaeronit (Premium)
  • Level 5: Trainingsticket
  • Level 6: Panzaeron-Profilbild (Premium)
  • Level 7: 12 Schnellcoupons
  • Level 8: 3 Trainingstickets (Premium)
  • Level 9: Reguläres Ticket
  • Level 10: Kangama (Premium)
  • Level 11: Trainingsticket
  • Level 12: Kangamanit (Premium)
  • Level 13: 12 Schnellcoupons
  • Level 14: Kangama-Profilbild (Premium)
  • Level 15: Reguläres Ticket
  • Level 16: 6 Reguläre Tickets (Premium)
  • Level 17: Trainingsticket
  • Level 18: 6 Trainingstickets (Premium) 
  • Level 19: 12 Schnellcoupons
  • Level 20: Flyaway-Kurzhaarschnitt (Premium)
  • Level 21: Reguläres Ticket
  • Level 22: Mid-Top Sneakers (Premium)
  • Level 23: Trainingsjacke
  • Level 24: Skinny-Jeans (Premium)
  • Level 25: Gengar
  • Level 26: V-Ausschnitt T-Shirt (Premium)
  • Level 27: Gengarnit
  • Level 28: Blouson-Jacke (Premium)
  • Level 29: Gengar-Profilbild
  • Level 30: Gestreifter Trilby-Hut (Premium)
  • Level 31-50: 500 VP pro Level
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Sind alle Inhalte kostenlos?

Nein! Wie üblich unterscheidet Pokémon Champions zwischen kostenlosen Belohnungen und dem Premium-Kampfpass. Wenn ihr wirklich alle Belohnungen haben wollt, müsst ihr euch letzteren für 9,99 Euro kaufen.

Ihr habt immer nur die Dauer einer Season Zeit, um alle Stufen emporzuklettern. Nach Ablauf der Season verfallen alle offenen Belohnungen.

Was denkt ihr: Was sagt ihr zum Battle Pass-System in Pokémon Champions und seid ihr mit den Inhalten zufrieden?

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