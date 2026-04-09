Pokémon Champions Meta: Das Spiel verrät euch, was die beliebtesten Pokémon und Attacken sind – so findet ihr sie

Bei einem kompetitiven Spiel wie Pokémon Champions dreht sich alles um die beliebtesten Strategien und so findet ihr sie raus.

Maximilian Franke
09.04.2026 | 17:01 Uhr

Diesen Sieg-Bildschirm seht ihr vielleicht häufiger, wenn ihr euch an den beliebtesten Strategien orientiert. Diesen Sieg-Bildschirm seht ihr vielleicht häufiger, wenn ihr euch an den beliebtesten Strategien orientiert.

In Pokémon Champions dreht sich alles nur um kompetitive Online-Kämpfe im Pokémon-Universum. Die Frage nach dem besten Team und beliebten Taktiken liegt daher sehr nahe und zum Glück liefert sogar das Spiel selbst die Antworten darauf, was die beliebtesten Strategien der Community sind.

Diese Monster und Attacken kommen besonders gut an

Ihr könnt direkt im Spiel an verschiedenen Stellen nachschauen, welche Pokémon derzeit besonders häufig in Ranglistenkämpfen eingesetzt werden, doch nicht nur das! Tatsächlich schlüsselt Champions ziemlich genau auf welche Attacken, Items und Fähigkeiten am besten bei den Fans ankommen.

Video starten 6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Geht dafür einfach vom Hauptmenü aus zu “Kämpfen” und wählt dann den letzten Punkt “Kampfdaten” aus der Liste. Wenn ihr hier zum Tab “Pokémon” wechselt, seht ihr die derzeit beliebtesten Monster in Ranglisten-Duellen.

So schaut ihr die beliebtesten Pokémon nach:

  1. klickt im Hauptmenü auf “Kampf”
  2. klickt auf “Kampfdaten”
  3. klickt auf “Rangkämpfe”
  4. wechselt mit “R” zum Tab “Pokémon”
  5. Nun seht ihr die Liste mit den beliebtesten Monstern in Ranglisten-Matches
Beliebteste Pokémon Mehr Details

Beliebteste Pokémon Aktuell kommt Knackrack besonders gut an, das kann sich mit der Zeit aber ändern.

Mehr Details Einen Klick später seht ihr noch mehr Daten, etwa die beliebtesten Attacken oder Items mit dem entsprechenden Pokémon.

Wenn ihr auf eines der Top-Pokémon klickt, seht ihr sogar noch viel mehr Infos, beispielsweise welche Attacken am häufigsten ausgerüstet sind oder welche Gegenstände am besten im Inventar landen.

All das könnt ihr auch für jedes einzelne Pokémon nachschauen, das ihr freigeschaltet habt – egal ob es besonders häufig eingesetzt wird oder nicht.

So schaut ihr beliebte Strategien für einzelne Pokémon nach:

  1. öffnet eure Box
  2. wählt das gewünschte Pokémon und klickt “Trainieren”
  3. klickt auf einen Statuswert, Attacke, Fähigkeit oder Statuswertanpassung – je nachdem zu welchem Bereich ihr Infos haben möchtet
  4. drückt “Y” um die Kampfdaten zu öffnen
  5. nun seht ihr auch die die jeweils beliebtesten Optionen aus der Community für das ausgewählte Monster

Über die Box könnt ihr euch die beliebtesten Attacken, Fähigkeiten und Co. für all eure Pokémon anzeigen lassen. Über die Box könnt ihr euch die beliebtesten Attacken, Fähigkeiten und Co. für all eure Pokémon anzeigen lassen.

Es gibt ein paar Sachen zu beachten

Die Wahl der besten Kämpfer ist natürlich auch immer Geschmackssache und hängt von der restlichen Komposition eines Teams ab. Es muss also nicht unbedingt die beste Möglichkeit sein, immer alles genau zu kopieren. 

Allerdings bieten diese Daten trotzdem einen guten ersten Anhaltspunkt oder können Inspiration liefern, wenn ihr gerade an einem neuen Team schraubt und optimieren möchtet.

Davon abgesehen entwickeln sich effiziente Metas und Builds in kompetitiven Spielen erst über eine gewisse Zeit. Da Pokémon Champions gerade erst erschienen ist, gibt es dementsprechend auch noch nicht allzu viele sinnvolle Daten.

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Es könnte sich aber durchaus lohnen in Zukunft immer mal wieder vorbeizuschauen um herauszufinden, welche Pokémon und Attacken besonders beliebt und erfolgreich sind.

Ansonsten spricht natürlich auch nichts dagegen unabhängig von diesen Daten einfach nach Lust und Laune ein cooles Team zusammenzustellen, denn der Allerbeste sein ist das eine – aber Spaß machen soll es ja auch noch.

Was denkt ihr: Werdet ihr euch regelmäßig nach den besten Taktiken informieren oder kämpft ihr einfach mit euren Lieblingspokémon drauf los?

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