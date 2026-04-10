Pokémon Champions lässt uns keine 6vs6-Kämpfe bestreiten und Fans sind nicht begeistert davon - ich aber schon

Seit dem 8. April können wir uns in Pokémon Champions wie in guter alter Pokémon Stadium-Manier in Arenen messen – nun ja, fast zumindest. Natürlich unterscheiden sich die Spiele. So setzt Champions etwas auf ein Free-to-Play-Modell und ausschließlich Online-PvP-Kämpfe gegen andere Trainer*innen. Ein weiterer Unterschied ist, dass wir nicht wie sonst sechs Pokémon einsetzen. Und genau das nervt viele Fans.

Keine 6vs6-Matches ist für viele Fans ein Affront

Dass ein Trainer oder eine Trainerin bis zu sechs Pokémon bei sich tragen und im Kampf einsätzen kann, gehört seit Beginn einfach dazu. Umso schockierter sind viele Fans, dass Pokémon Champions hier etwas andere Wege geht.

6:09 Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Autoplay

In der Kampf-Simulation dürften wir zwar ein Team aus sechs Taschenmonstern zusammenstellen, aber in Einzelkämpfen nur drei davon in den Ring schicken. Bei Doppelkämpfen sind es vier von sechs, wobei jeweils zwei Pokémon gleichzeitig im Einsatz sind. Nicht einmal bei privaten Matches ist es möglich, 6 gegen 6 antreten zu lassen.

Auf diversen sozialen Plattformen wie Reddit und X/Twitter häufen sich daher die Beschwerden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

"6v6 ist ein Muss – wie könnt ihr nur ein Pokémon-Spiel wie dieses rausbringen, ohne 6v6 zu haben? Das ist für mich einfach verrückt." - obliminalgaymer via X "Pokémon Stadium 2 lief 2000 auf einem N64 mit mehr Pokémon, 6v6, Offline-Spiel und lokalem Multiplayer sechsundzwanzig Jahre Hardware-Fortschritt, um ein Downgrade auszuliefern." - maxdeploy via X "Ich verstehe den Grund, warum es keine 6v6-Rangliste gibt, und als VGC-Spieler stört mich das auch nicht wirklich. Aber es scheint mir eine Kleinigkeit zu sein, private 6v6-Matches für Turniere und Events anbieten zu können – ich verstehe nicht, warum das nicht im Spiel ist." - legarrettesblount via Reddit

Vor einem Ranglisten-Kampf müssen wir in Champions aus umserem 6er-Team drei Pokémon aussuchen und bestimmen, wer als erstes in den Ring steigt.

Die Stimmung in der Community ist entsprechend aufgeheizt. Es gibt aber auch ein paar ruhigere Stimmen, die darauf hinweisen, den Entwickler*innen und dem Spiel einfach etwas Zeit zu geben. Immerhin ist es gut denkbar, dass die 6vs6-Kämpfe irgendwann mit einem Patch hinzugefügt werden – vermutlich nicht unbedingt für Rangkämpfe, aber auf andere Weise.

Außerdem solle man nicht vergessen, dass es auch schon im Anime oder in älteren Pokémon-Spielen reine 3vs3-Matches gab. Es ist also kein neues Konzept. Was die Community eher daran stört, ist, dass es einfach gar keine Möglichkeit gibt, mit sechs Pokémon zu kämpfen.

Das wir nicht alle 6 Pokémon in den Ring schicken, hat seine Vorteile Annika Bavendiek

@annika.bsky.social Als Pokémon-Fan der ersten Stunde kann ich die Verwirrung um die fehlenden 6 gegen 6-Kämpfe verstehen. Mich hat es in Champions aber bislang überhaupt nicht gestört – im Gegenteil. Ich sehe darin viele Vorteile: Die Kämpfe bleiben zeitlich im Rahmen und ziehen sich nicht unnötig durch ständiges Wechseln in die Länge. Da weniger Pokémon im Einsatz sind, haben einzelne Züge schneller Konsequenzen und Fehler lassen sich deutlich schwerer ausgleichen.

Da wir vor dem Kampf drei von sechs Pokémon auswählen und gleichzeitig das gegnerische Team sehen, verlagert sich ein Teil der Strategie in die Auswahlphase. Man muss einschätzen, welche Pokémon der Gegner wohl einsetzt und sich bewusst auf ein bestimmtes 3er-Team festlegen, das wahrscheinlich gut dagegen ankommt. Dadurch entstehen zwangsläufig Lücken. Und genau dieses Risiko macht für mich aber einen großen Teil des Reizes aus. Es zwingt dazu, die eigenen Pokémon gezielter zu analysieren und Items sowie Attacken bewusst auf konkrete Situationen abzustimmen.

Weil nicht alle sechs Pokémon eingesetzt werden können, funktionieren klassische Allrounder-Teams schlechter. Statt möglichst alles abzudecken, geht es stärker darum, klare Stärken auszuspielen und Schwächen in Kauf zu nehmen. Wie gut man Typen-Vorteile, Attacken und Items nutzt, hat dadurch einen deutlich größeren Einfluss auf den Ausgang des Matches. Durch diese Punkte fühle ich mich als Trainerin auch ernster genommen, als in den klassischen Pokémon-Editionen. Wenn ich verliere, liegt die Schuld mehr bei mir. Wenn ich gewinne, fühlt es sich eher wie meine eigene Leistung an. 6vs6-Kämpfe wären natürlich trotzdem noch ein feines Update, aber nur als mögliche Option, nicht Pflicht.

Aber was ist eure Meinung dazu? Am Ende ist es ja auch eine Frage des eigenen Geschmacks. Daher schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von all dem haltet.