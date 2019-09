Pokémon-Designer verrät, wie man gute Starter macht

Wenn ein neues Pokémon-Spiel angekündigt wird, werden wenig Dinge so stark diskutiert wie die Starter. Lager bilden sich, hitzige Diskussionen entbrennen, und jeder ist der Überzeugung, dass sein Starter der beste sei. Die Unterschiede zwischen den Pokémon sind durchaus gewollt: In einem Interview verriet Charakterdesigner Ken Sugimori, dass er und sein Team beim Erschaffen der Monster ganz bestimmten Regeln folgten.

Die drei Starter sind nicht nur elementar verschieden, sondern auch im Charakter. Jeder der Winzlinge hat ein eigenständiges Wesen, das im Kontrast zu den anderen steht, so Sugimori.

According to lead Pokemon designer Ken Sugimori, his team adheres to several rules they're creating Starter Pokemon.



One rule is that all 3 need unique personalities. For example, Sugimori says that in Gen 5, they made Tepig funny, Snivy cool, and Oshawott serious. pic.twitter.com/wzTfmnJwTX