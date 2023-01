Pokémon: Seltenes Diamantenstaub-Phänomen kommt auch in Karmesin/Purpur vor - das steckt dahinter

Wenn ihr fleißig Pokémon Karmesin und Purpur spielt, ist euch vielleicht schon ein ganz besonderes Wetterphänomen aufgefallen. Vielleicht aber auch nicht: Der Diamantenstaub macht sich nämlich wirklich rar und kommt nur äußerst selten vor. Was sich dahinter verbirgt, welche Auswirkungen das hat und wie ihr den Diamantenstaub zu Gesicht bekommen könnt, erfahrt ihr hier.

Diamantenstaub-Phänomen ist zurück und das steckt dahinter

Was ist der Diamantenstaub? Wenn es in Pokémon Karmesin und Purpur schneit, besteht die Chance, dass ihr statt Schnee den sogenannten Diamantenstaub sehen könnt. Dann fallen keine dicken Flocken vom Himmel, sondern eben ein feiner Regen aus Diamantenstaub.

Diesen Effekt gibt es in der Pokémon-Reihe schon seit den Diamant- und Perl-Editionen. Darin wurde er aber offenbar nur von sehr wenigen Spieler*innen entdeckt und laut Dexerto hat ihm erst ein Blogpost von Junichi Masuda zu mehr Bekanntheit verholfen. In Gen 8 mussten wir darauf verzichten.

In Pokémon Karmesin und Purpur könnt ihr jetzt allerdings wieder Glück haben und das Wetterphänomen beobachten. Aber wenn ihr die leuchtenden Lichtkugeln statt Schnee sehen wollt, müsst ihr euch genau darauf verlassen – Glück. Es gibt keine festen Termine mehr dafür, wie früher zum Beispiel an eurem Geburtstag.

So sieht das aus: Hier könnt ihr euch anschauen, wie der Diamantenstaub in Pokémon Karmesin und Purpur aussieht.

Dieser Pokémon-Trainer hatte ganz besonders großes Glück und konnte direkt im Anschluss auch noch einige Sternschnuppen sehen:

Hat Diamantenstaub besondere Effekte? Nein. Es handelt sich einfach nur um ein sehr selten auftretendes Wetterphänomen. Dabei wird Schneefall durch den leuchtenden Diamantenstaub ersetzt. Das Ganze ist hübsch anzuschauen, wirkt sich aber nicht auf das Gameplay aus.

So könnt ihr ihn sehen: Das Wetter in Pokémon Karmesin und Purpur tritt zufällig auf. Ihr müsst euch in eine Region begeben, in der es schneit und euer Spiel speichern. Beispielsweise am Montanata-Berg, wo es eher Regen als Schnee gibt.

Dann bleibt euch nichts anderes übrig, als zu warten oder das Wetter so oft durch Neustarten des Spiels zu resetten, bis ihr Glück habt. Da bei jedem Neustart auch das Wetter zurückgesetzt wird, ist es nur eine Frage der Zeit (und Geduld), bis ihr den Diamantenstaub sehen könnt.

Habt ihr den Diamantenstaub schon beobachten können? Wenn ja, wo?