Pokémon Karmesin und Purpur enthält eine der gemeinsten Shiny-Formen überhaupt

In der Regel unterscheiden sich schillernde Pokémon aka Shinys farblich deutlich von ihren Standardformen, doch Ausnahmen bestätigen die Regel. In Pokémon Karmesin und Purpur hat der Gen 1-Stier Tauros eine schicke neue Paldea-Form erhalten. Standardmäßig ist das Fell von Paldea-Tauros nämlich schwarz. Und die Shiny-Form des Monsters? Tja, die ist im Grunde ebenfalls schwarz und bringt Shiny-Hunter damit zur Verzweiflung.

Falls ihr auf Shiny-Jagd gehen wollt, dann findet ihr hier alle Infos zu schillernden Pokémon in Pokémon Karmesin und Purpur:

Schwärzer als schwarz - so sieht Shiny-Tauros (Paldea-Form) aus

Pokémon-Spieler und Shiny-Jäger beefytheminder704 sucht in seinem Video nach der Shiny-Form von Taurus. Tatsächlich hat er Glück und findet eine. Damit zeigt er uns deutlich, dass die schillernde Form kaum von der normalen Paldea-Variante des Stiers zu unterscheiden ist:

Tauros (Paldea) normal Tauros (Paldea) als Shiny

Wie die Bilder aus dem oberen Slider verdeutlichen, ist das Fell von Shiny-Tauros nur einen Hauch dunkler gehalten als die des normalen Paldea-Tauros.

"Die Shiny-Form ist furchtbar!" meint beefytheminder704 im besagten Video und steht mit seiner Meinung nicht alleine da. Trainer und Trainerinnen in den Kommentaren pflichten ihm bei. In der Wildnis ist die Shiny-Form praktisch nicht erkennbar und wer Pech hat, kann einfach daran vorbeilaufen.

Zudem schafft die neunte Generation die Soundeffekte ab, mit der sich Shinys in vorherigen Generationen ebenfalls erkennen ließen, wodurch natürlich auch farbenblinden Personen die Jagd nach schillernden Monstern erschwert wird.

Immerhin gibt's einen kleinen Trick: Das Auto-Kampf-Feature kann euch dabei helfen, schillernde Monster zu erkennen, da eure Pokémon Shinys nicht automatisch angreifen. Verweigert euer Mon also eine Attacke auf ein wildes Poké-Biest, dann handelt es sich dabei höchstwahrscheinlich um ein Shiny.

Übrigens taucht Paldea-Tauros in Karmesin und Purpur noch in zwei weiteren Formen auf, die unterschiedliche Typen besitzen. Paldea-Tauros besitzt nur den Typ Kampf. Paldea-Tauros in der Flammenvariante ist hingegen ein Monster vom Typ Kampf/Feuer. Und Tauros in der Flutenvariante besitzt die Typen Kampf und Wasser. Natürlich können Fluten- und Feuervariante ebenfalls als Shinys auftauchen.

