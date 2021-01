Pokémon feiert 25. Jubiläum: Leaker rechnet mit Direct im Februar

Pokémon feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Anlässlich der Feierlichkeiten, werden Nintendo und die Pokémon Company den Fans einiges bieten. Uns interessieren aber natürlich in erster Linie die Spiele. Von diesen könnten wir schon in wenigen Wochen mehr erfahren.

Der bekannte Leaker Kelios vom französischen Portal Pokekalos ist nämlich der Meinung, dass es am 27. Februar eine Nintendo Direct zum Thema Pokémon geben wird:

Ist an dem Leak etwas dran? Woher er die Informationen hat, verrät er uns leider nicht. Da dieses Datum von der Pokémon Company aber als der offizielle Geburtstag der Serie ausgerufen wurde, ist eine Direct durchaus wahrscheinlich.

Neues Spiel, Remake & Spin-Offs - das könnte uns erwarten

Kommt etwa schon Gen 9? Der größte Wunsch der Fans wäre natürlich die Präsentation eines komplett neuen Spiels der Hauptreihe. Aber ist eine 9. Generation realistisch, so kurz nach erscheinen der DLCs für Pokémon Schwert und Schild? Vermutlich nicht, es sei denn, es handelt sich um einen direkten Nachfolger, wie Pokémon Schwarz und Weiß 2. Da Schwert und Schild aber wie gesagt mit DLCs versorgt wurden, ist auch das eher unwahrscheinlich.

Kelios rechnet ohnehin damit, dass das nächste große Pokémon-RPG ein Remake sein wird, und kein komplett neues Abenteuer. An der Reihe wäre dann theoretisch die 4. Generation mit Pokémon Diamant und Perl, da die ersten drei Games bereits ein oder mehrere Remakes erhalten haben.

Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden wir im Rahmen der Direct Neues zu den drei Spin-Offs New Pokémon Snap, Pokémon Unite und Meisterdetektiv Pikachu 2 hören. Alle drei Spiele sind bereits offiziell angekündigt, haben jedoch noch keinen Erscheinungstermin.

Hier seht ihr das Ankündigungs-Video zu New Pokémon Snap:

Sobald eine Direct von Nintendo offiziell angekündigt wird, erfahrt ihr es bei uns.

