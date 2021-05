Pokémon: Fan-Trailer lässt Gen 4-Remake alt aussehen und Fans sind aus dem Häuschen

Das Pokémon-Remake Strahlender Diamant und Leuchtende Perle soll den Look der Gen 4-Klassiker einfangen. Das kommt bei vielen Fans nicht besonders gut an. Sie hätten es offenbar lieber gesehen, wenn die Neuauflage im Style von Pokémon Schwert und Schild oder ähnlichen Spielen aufschlagen würde. Ein Fan nimmt die Sache nun selbst in die Hand und präsentiert jetzt einen richtig langen Trailer zu seinem Spielkonzept.

Pokémon-Fan bastelt umwerfendes Gen 4-Remake

Darum geht's: Seit einer Weile steht fest, dass Nintendo, Game Freak und Ilca Inc. ein Remake von Pokémon Perl und Diamant für die Switch veröffentlichen. Der erste Trailer hat bei einigen Fans aber eher gemischte Gefühle hinterlassen. Der Look stößt auf wenig Gegenliebe. Wie die Grafik im direkten Vergleich wirkt, könnt ihr in diesem GamePro-Artikel sehen.

Fan will es besser machen: Pokémon-Enthusiast millenniumloops hat sich zur Aufgabe gemacht, den enttäuschten Fans zu liefern, was sie sich vom offiziellen Remake gewünscht hätten. Zwar nicht als richtiges Spiel, aber immerhin als Konzept-Trailer. Der erste Teaser wurde schon vor zwei Monaten veröffentlicht und kam sehr gut an:

18 0 Mehr zum Thema Pokémon-Fan ist vom Gen 4-Remake enttäuscht & bastelt 'besseren' Trailer

Neuer, epischer Trailer: Jetzt gibt es davon eine noch viel ausführlichere, längere und schlicht bessere Version. In insgesamt vier Minuten Videomaterial können wir jede Menge Gameplay sehen, das es in sich hat. Hier wird auf Pokémon geritten, die Gegend erkundet, natürlich gekämpft und vieles mehr. Wir sehen auch Gigadynamax-Verwandlungen und offenbar sieht es das Konzept auch vor, den Pokémon unterschiedliche Accessoires anziehen zu können.

Link zum YouTube-Inhalt

Reaktionen fallen begeistert aus: Die Kommentare unter dem Video überschlagen sich regelrecht. Die allermeisten sind schwer begeistert von dem, was hier zu sehen ist. Vor allem der Aufwand samt Animation, Voice Acting und dem ganzen Rest wird lobend hervorgehoben.

Der Trailer wirkt auch tatsächlich sehr professionell, er könnte fast von Game Freak und Nintendo selbst stammen. Einziger Wermutstropfen bei der ganzen Angelegenheit: Dass es sich hierbei leider eben nicht um ein Spiel handelt, dass irgendwann erscheint, sondern nur um ein Konzept und einen Trailer.

Wie gefällt euch das Spiel-Konzept? Wie findet ihr den neuen Trailer?