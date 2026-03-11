Pokémon Feuerrot/Blattgrün: Fossilien Fundorte & wiederbeleben - Alles zum Domfossil, Helixfossil und Altbernstein

Hier findet ihr alles zu Fossilien in Pokémon Feuerrot und Blattgrün.

In Pokémon Feuerrot und Blattgrün könnt ihr schon recht früh im Laufe eures Abenteuers das Domfossil bzw. Helixfossil sowie den Altbernstein finden, um später Kabuto, Amonitas und Aerodactyl wiederbeleben zu können. Hier erfahrt ihr alles, was ihr zu den Fossilien der beiden Editionen wissen müsst.

Inhaltsverzeichnis:

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Fundorte von Domfossil, Helixfossil und Altbernstein

Helixfossil/Domfossil im Mondberg finden

Um das Domfossil oder Helixfossil zu erhalten, müsst ihr euch zunächst durch den Mondberg kämpfen.

Erreicht die unterste Ebene des Mondbergs und besiegt den Trainer mit der Brille, der vor den Fossilien in der Höhle herumlungert.

Jetzt könnt ihr euch zwischen dem Domfossil (enthält Kabuto) oder dem Helixfossil (enthält Amonitas) entscheiden. Ihr könnt nur eines der beiden wählen!

Einen kompletten Walktrough durch den Mondberg bis zu den Fossilien liefert euch YouTuber "Big Payn":

Altbernstein in Marmoria City finden

Den Altbernstein solltet ihr euch nicht entgehen lassen, denn später könnt ihr euch aus dem Item das mächtige Pokémon Aerodactyl wiederbeleben lassen. Das Coole: Den Altbernstein findet ihr ebenfalls recht früh im Abenteuer.

Besorgt euch VM Zerschneider in Orania City auf der M.S. Anne.

in Orania City auf der M.S. Anne. Reist nach Marmoria City und begebt euch auf die rechte Seite des Marmoria Museums.

Hier könnt ihr einen Busch mit Zerschneider zerkleinern. Ein Weg öffnet sich, der euch zu einem Hintereingang des Museums führt.

Im Hinterraum wartet ein Forscher auf euch, der euch den Altbernstein überreicht.

Was soll ich wählen: Domfossil oder Helixfossil?

Das ist eine Frage, die sich gar nicht so einfach beantworten lässt. Die Wahl hängt letztendlich von eurer individuellen Kampfstrategie sowie eurem persönlichen Geschmack ab. Bei beiden Fossilien-Pokémon handelt es sich um Monster vom Typ Gestein und Wasser, jedoch haben sie unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Domfossil - Kabuto/Kaputops

Kabuto (links) und Kabutops (rechts).

Typ: Gestein/Wasser

Kabuto entwickelt sich ab Level 40 zu Kabutops. Für viele Fans ist die Entwicklung des kleinen Schalenpokémons in Sachen Design die coolere Variante, das ist natürlich aber reine Geschmackssache.

Ansonsten besitzt Kabuto/Kaputops einen höheren Angriffswert (nicht zu verwechseln mit dem Spezial-Angriff) als Amonitas/Amoroso sowie einen höheren Initiative-Wert (=Geschwindigkeit) als sein Fossilien-Gegenstück.

Helixfossil - Amonitas/Amoroso

Amonitas (links) und Amoroso (rechts).

Typ: Gestein/Wasser

Amonitas entwickelt sich ab Level 40 zu Amoroso. Dieses besitzt einen höheren Verteidigungs-Wert als Kabutops sowie einen höheren Spezial-Angriffs-Wert, aber vergleichsweise weniger Initiative/Geschwindigkeit als das Domfossil-Monster.