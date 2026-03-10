Pokémon Feuerrot und Blattgrün - Dratini fangen: Fundort des Pokémons

So fangt ihr Dratini in Pokemon Feuerrot und Blattgrün.

Dragoran gehört zu den beliebtesten Gen 1-Pokémon überhaupt. Kein Wunder also, dass so viele Feuerrot- und Blattgrün-Fans das Drache-/Flug-Monster in ihrem Team haben wollen. Dafür benötigt ihr allerdings zuallererst die Vorentwicklungsstufe Dratini – und die ist in Pokémon Feuerrot und Blattgrün gar nicht mal so einfach zu bekommen. Wir erklären euch wie!

Methode 1: Dratini in der Spielhalle kaufen

Dratini könnt ihr in der Spielhalle einfach kaufen.

Die wohl "einfachste" Methode, um ein Dratini zu bekommen? Kauft euch das kleine Pokémon in der Spielhalle mit Münzen! Ein gewisser Story-Fortschritt sowie der Wille, Pokédollar zu farmen ist hierfür aber von Nöten.

reist hierzu nach Prismania City und betretet das Rocket-Gamer-Paradies alias die Spielhalle.

und betretet das alias die Spielhalle. Dratini wird in der Spielhalle als Preis angeboten und kostet 2.800 Spielmünzen in Feuerrot und 4.600 Münzen in Blattgrün.

die nötigen Münzen könnt ihr am Schalter direkt mit Pokédollar kaufen. Dratini-Preis in Feuerrot: 56.000 Pokédollar Dratini-Preis in Blattgrün: 92.000 Pokédollar



Uff, das ist eine ganze Menge Asche! Ihr müsst das Geld also zunächst farmen. Das funktioniert am besten, in dem ihr:

Nuggets verkauft (der Nugget-Glitch funktioniert in der deutschen Version leider nicht) Für Dratini benötigte Nuggets in Feuerrot: 12 Nuggets Für Dratini benötigte Nuggets in Blattgrün: 19 Nuggets

(der funktioniert in der deutschen Version leider nicht) Eines eurer Pokémon mit dem Item Münzamulett ausstattet und anschließend gegen viele Trainer kämpft: Wenn ihr einen Kampf gegen einen Trainer/eine Trainerin mit einem Pokémon gewinnt, das das Münzamulett trägt, verdoppelt sich euer Preisgeld.

Woher erhalte ich das Münzamulett? Das Item erhaltet ihr auf Route 16 von Prof. Eichs Assistenten im Durchangshaus, das Prismania City vom Radweg trennt. Hierfür müsst ihr 40 unterschiedliche Pokémon in eurem Pokédex registriert haben.

Methode 2: Dratini in der Safari-Zone mit der Superangel fangen

Wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr Dratini alternativ in der Safari-Zone in Fuchsania City fangen.

Fundort der Superanel auf Route 12.

Schritt 1: Superangel finden

Um Dratini in der Safari-Zone überhaupt begegnen zu können, benötigt ihr zunächst eine Superangel: Diese bekommt ihr erst, nachdem ihr Relaxo mit der Pokéflöte geweckt habt. Reist dann zu Route 12 und geht nach Süden. Hier findet ihr ein Haus auf einer Insel mit einem blauen Dach. In diesem wohnt ein NPC, der euch die Superangel überreicht.

Schritt 2: Dratini in der Safari-Zone finden und fangen

Mit der Superangel im Gepäck reist ihr in die Safari-Zone und begebt euch auf die Suche nach Dratini.

Deckt euch davor mit den Items Superschutz oder Top-Schutz ein, diese halten wilde Pokémon von euch fern, damit ihr schnell die Dratini-Hotspots in der Safari-Zone erreichen könnt.

diese halten wilde Pokémon von euch fern, damit ihr schnell die Dratini-Hotspots in der Safari-Zone erreichen könnt. Dratini selbst kann in allen 4 Zonen im Gewässer gefunden werden, wenn ihr mit der Superangel fischt. Die Chance auf ein Dratini zu treffen, beträgt 15% (via Serebii), also nicht aufgeben, angelt einfach so viel wie ihr könnt. Die Chance auf ein Dragonir (Dratinis Entwicklung) zu treffen, beträgt 1%.



Schritt 3: Dratini fangen - so geht's

Wenn ihr das begehrte Pokémon endlich an der Leine habt, müsst ihr es fangen – und das kann sich schwierig gestalten. Werft zuerst einen Köder - dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Dratini flieht, erhöht aber die Fangchancen. Werft direkt im Anschluss zwei Steine hinterher - Die Effekte beider Items heben sich jetzt auf (via Wikihow) und ihr erhöht die Fangchancen für Dratini!

Versucht im Anschluss, das Biest mit einem Safari-Ball zu schnappen. Wenn es nicht klappt und Dratini flieht, wiederholt das Prozedere. Viel Glück!

Die beiden Gen 1-Neuauflagen Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht.

Gibt es neben Dratini weitere bestimmte Pokémon, nach denen ihr in Feuerrot und Blattgrün sucht?