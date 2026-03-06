Pokémon Feuerrot/Blattgrün - Fahrrad bekommen: Fundort von Bike + Rad-Coupon

So bekommt ihr das Fahrrad in Pokémon Feuerrot und Blattgrün.

Das Fahrrad ist ein unverzichtbares Fortbewegungsmittel in Pokémon Feuerrot und Blattgrün – doch wie zum Teufel soll man sich einen Drahtesel überhaupt leisten? Schließlich kostet ein Bike im Fahrradladen von Azuria City stolze 1.000.000 Pokédollar. Die Lösung lautet: Besorgt euch den Rad-Coupon! Wir verraten euch, woher ihr den bekommt.

Pokémon Feuerrot und Blattgrün - Fundort des Fahrrads

Zwar könnt ihr bereits in Azuria City den Fahrradladen besuchen, könnt euch ein Bike zu diesem Zeitpunkt aber eben noch nicht leisten. Geht deshalb wie folgt vor:

Rad-Coupon in Feuerrot und Blattgrün erhalten

Reist weiter nach Orania City

betretet hier das Gebäude "Pokémon-Fanclub"

Geht ganz nach hinten in den Raum und sprecht mit dem Pokémon-Fanclubleiter. Das ist der ältere Herr mit dem Hut und dem weißen Bart.

Hört euch jetzt dessen Geschichte an. Nach dem Ende des Dialogs überreicht euch der NPC den "Rad-Coupon".

Den Rad-Coupon bekommt ihr im Pokémon-Fanclub in Orania City.

Jetzt müsst ihr nur noch zurück nach Azuria City reisen und den Rad-Coupon im Fahrradladen im Südwesten der Stadt gegen ein schickes Bike eintauschen, indem ihr mit dem NPC hinter dem Tresen sprecht.

Mit den Turbotretern könnt ihr euch übrigens ebenfalls schneller durch die Spielwelt bewegen, diese schaltet ihr sogar schon vor dem Erhalt des Fahrrads automatisch im Laufe der Story durch, genauer nachdem ihr den Felsorden von Rocko eingesackt habt. Die Turbotreter lassen euch aber nicht ganz so flink fortbewegen wie das Fahrrad.

Die beiden Gen 1-Neuauflagen Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht. Feuerrot und Blattgrün zählen neben Rubin, Saphir und Smaragd offiziell zur dritten Pokémon-Generation.

