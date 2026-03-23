Pokémon Feuerrot-Fan trifft Shiny am schlimmstmöglichen Ort - kann es nicht fangen, zieht aber trotzdem etwas Positives daraus

Ein Fan versucht ein Shiny Parasek mit den letzten Safaribällen zu fangen und wird durch dieses Erlebnis an Gänsehautmomente in der Kindheit erinnert.

Samara Summer
23.03.2026 | 19:55 Uhr

Eine ungünstige Situation. (Bild: Reddit ucrashedlandin) Eine ungünstige Situation. (Bild: Reddit u/crashedlandin)

In Pokémon-Spielen sollten wir eigentlich immer vorbereitet sein, denn die seltenen, begehrten Shinys tauchen häufig dann auf, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Der Screenshot eines Reddit-Users löst daher bei uns schon beim Anschauen Schweißausbrüche aus. Hier erscheint das schillernde Taschenmonster in einem ziemlich ungünstigen Moment.

Nervenkitzel: Pokémon Feuerrot-Spieler versucht sich Shiny mit letzten Safari-Bällen zu schnappen

Reddit-User crashedlandin zeigt seine Aufnahme aus Pokémon Feuerrot auf Reddit und kommentiert mit den Worten: "Das schlimmstmögliche Shiny am schlimmstmöglichen Ort!" Ein schillerndes Level 30-Parasek ist in der Safari-Zone aufgetaucht und dem Fan bleiben noch 10 Safaribälle, um es zu fangen.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Dazu berichtet der Fan: "Ich habe jetzt so Angst bei jedem Wurf!" Zudem sind der Person auch die Köder oder Steine ausgegangen. crashedlandin kann also einfach nur noch auf das Glück mit den Bällen hoffen und bittet die Community noch während des Fangversuchs, die Daumen zu drücken, weil der letzte vergleichbare Fang bereits Jahre zurückliegt.

Wie die Sache ausging, erfahren wir dann im Kommentar und es kam, wie es kommen musste: "Ich war nicht erfolgreich." Das Schöne daran ist allerdings, dass bei crashedlandin dennoch am Ende nicht der Frust über die verpasste Chance überwiegt. Stattdessen hat die ganze Aufregung, die das Auftauchen des Pokémons ausgelöst hat, wohlige Kindheitserinnerungen zurückgebracht:

Das Erlebnis war großartig!

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Toll, dass der Spieler oder die Spielerin also aus dem unglücklichen Moment etwas Positives ziehen kann. Ich jedenfalls kenne das Gefühl, wenn einen Titel aus der Kindheit noch mal genauso packen und die Gänsehaut zurückbringen kann. Und das ist letzten Endes viel besser als ein schillerndes Pokémon – meiner Meinung nach zumindest.

Aktuell stürzen sich viele dank der Switch-Ports erneut in Pokémon Feuerrot und Blattgrün, die GBA-Varianten der First Gen. Ihr vielleicht auch? Und konnten die Spiele auch bei euch noch mal Erinnerungen zurückbringen? Oder zockt ihr sie vielleicht sogar zum ersten Mal?

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