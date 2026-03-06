Pokémon Pokopia: Rezepte kochen und Fähigkeiten verbessern – das müsst ihr wissen

So verbessert ihr eure Fähigkeiten mit Kochen in Pokémon Pokopia.

Es dauert in Pokémon Pokopia nicht lange, bis ihr die ersten Fähigkeiten von Bisasam, Schiggy und Glumanda erlernt. In den ersten Spielstunden werdet ihr mehrere Skills bekommen, die euch das Leben deutlich erleichtern und ihr könnt sie durch das Kochen der richtigen Gerichte sogar noch weiter verbessern.

Wie schalte ich Kochen als Fähigkeit frei?

Das geht allerdings nicht von Anfang an. Um zu kochen, müsst ihr zuerst der Hauptquest folgen, bis ihr über das Tor an der Küste in Welkwüstia nach Kargbergia reisen könnt. Sprecht dort wie gewohnt mit Tangoloss und folgt seinen Wünschen, bis ihr Chefkoch Schlaraffel trefft.

Das kochende Eichhörnchen führt euch danach durch die wichtigsten Schritte, um eure ersten Experimente in der Küche zu bewältigen und bringt euch alles Nötige bei. Danach könnt ihr an Schneidebrettern, Töpfen und Pfannen die praktischen Gerichte zubereiten.

Das benötigt ihr zum Verbessern der Poké-Skills:

Alle Gerichte bestehen aus einer vorgegebenen Zutat, die über den Typ eures Gerichts bestimmt. Darüber hinaus müsst ihr eine bestimmte Anzahl weiterer Items verarbeiten, die ihr frei wählen könnt.

Zerschneider

Upgrade: Zerschneidet Metallgitter

Werkzeug: Schneidebrett

Gericht: Salate

Rezept: Blatt + 1 weitere Zutat Zertrümmerer

Upgrade: Zerstört harte Böden und Erze

Werkzeug: Bratpfanne

Gericht: Bratlinge

Rezept: Bohne + 3 weitere Zutaten Blattwerk

Upgrade: Größere Fläche, kann Moos in Höhlen und Seerosen auf Wasser wachsen lassen (gedrückt halten)

Werkzeug: Backofen

Gericht: Brot

Rezept: Weizen + 2 weitere Zutaten Aquaknarre

Upgrade: Größere Fläche (gedrückt halten)

Werkzeug: Kochtopf

Gericht: Suppe

Rezept: Tafelwasser + 2 weitere Zutaten

Welche "weiteren Zutaten" soll ich nehmen?

Das ist nicht so wichtig. Um den jeweiligen Buff zu erhalten, zählt, soweit wir das einschätzen können, ausschließlich der Nahrungstyp – also Salat, Bratling, Brot oder Suppe. Ob es sich dabei um einen "einfachen Salat" oder einen "Streifen-Salat" handelt, ändert nichts am Upgrade.

Wenn ihr auf Masse gehen wollt, könnt ihr zusätzlich zur vorgegeben Zutat also auch einen Haufen Jongabeeren verarbeiten, die ihr jederzeit leicht farmen könnt. Ebenfalls verwerten lassen sich alle Getreide- und Gemüsesorten eurer Felder oder Maronbeeren.

Wie lange halten die Buffs?

Die Fähigkeit-Upgrades sind nicht permanent. Stattdessen verfärbt sich die Ausdauerleiste des verbesserten Skills gelb und verbraucht sich bei der Verwendung ganz normal. Sobald der gelbe Balken leer ist, hört auch der jeweilige Buff auf und ihr verwendet wieder die Standard-Form der Fähigkeit.

Ihr profitiert aber auch mit allen anderen Skills von gekochten Gerichten. Egal welches Essen ihr zu euch nehmt, eure Ausdauerleiste wird grundsätzlich auf 200% überladen. Ihr könnt mir selbst gemachten Gerichten also deutlich länger ackern, ohne eine Pause machen zu müssen.

Im Idealfall habt ihr also immer einen Vorrat von allen Gericht-Typen im Rucksack, damit ihr für alle Situationen gewappnet seid. Es kann ziemlich nervig sein, beim Erkunden auf ein Metallgitter zu stoßen und umkehren zu müssen, weil kein Salat bereitsteht.

