Mit manchen Pokémon verbinden wir ganz besondere Erinnerungen und die sind uns dann auch viel wert.

Pokémon können einem ordentlich ans Herz wachsen. So wie dem Fan und Redditor Roxaschao, der vor 15 Jahren ein Glurak auf dem Gamecube zurücklassen musste. Weil er aber so viele wohlige Erinnerungen damit verbindet, wollte er es zurückholen. Das gestaltete sich allerdings schwieriger und teurer als erwartet – was ihn aber nicht davon abgehalten hat, es trotzdem zu tun.

Pokémon-Fan setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um sein altes Glurak vom Gamecube auf die Switch zu bekommen

Darum geht's: Mit Hilfe von Pokémon HOME können Fans dank eines Updates jetzt endlich ihre Taschenmonster auch in die Karmesin- und Purpur-Editionen transferieren. Allerdings müssen die Pokémon dafür natürlich erst einmal ihren Weg in eine Pokémon HOME-Box finden, was an Bedingungen geknüpft ist. Nicht jede Edition ist kompatibel.

Besonders knifflige Lage: Ein Pokémon-Fan wollte so sein heißgeliebtes Glurak aus Kindertagen übertragen. Mit diesem Glurak hatte er immerhin schon vor über 15 Jahren die Feuerrote Edition auf dem Gameboy Advance durchgespielt. Das Problem dabei: Das Pokémon wurde zu der damaligen Zeit auf den Gamecube und in Pokémon Colosseum transferiert. Dort steckte es jetzt fest.

Weil der Pokémon-Spieler so viel Erinnerungen mit genau diesem Taschenmonster verbindet, wollte er natürlich auch dieses Exemplar haben. Sonst hätte er es natürlich durch irgendein anderes, x-beliebiges Glurak aus einem anderen Pokémon-Teil ersetzen können – das wäre dann eben nur nicht sein Glurak von damals gewesen.

So ist er vorgegangen: Redditor Roxaschao schätzt, insgesamt um die 340 US-Dollar oder umgerechnet eben 315 Euro ausgegeben zu haben, um sein Glurak von vor 15 Jahren zu retten. Er musste nämlich einen Gameboy Advance, einen DS Lite, einen 2DS und mehrere Pokémon-Titel kaufen, um die Aktion durchzuziehen.

Zuerst wurde das Glurak von Pokémon Colloseum auf dem Gamecube mit einem frisch gekauften Link-Kabel in die neue Rubin-Edition auf dem ebenfalls neu gekauften GB Advance übertragen. Von dort ging es dann weiter über Gen 3 und Gen 4 bis hin zu Gen 5. Von dort aus konnte das Glurak dann zu Pokémon HOME übertragen werden.

Jetzt sind sie wieder vereint:

Im Nachhinein erklärt Roxaschao, dass er es wohl einfacher hätte haben können. Also nicht nur, indem er sich ein Glurak in Schwert und Schild sichert, sondern auch der Transfer seines eigenen Glurak aus grauer Vorzeit wäre wohl deutlich simpler und vor allem billiger gegangen: Mit Hacks, Emulatoren oder einem speziell zugeschnittenen Betriebssystem. Nichtsdestotrotz erklärt der Pokémon-Fan: "Ich bereue nichts".

Habt ihr noch eure ganz alten Pokémon von früher? Falls ja, welche und was habt ihr dafür gemacht?