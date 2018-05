Der nächste Community Day in Pokémon GO findet heute, am 19. Mai, statt. Damit ihr für das Mini-Event gewappnet seid, haben wir hier nochmal alle wichtigen Infos für euch in der Übersicht.

Community Day Mai - alle Infos

Wann geht's los? Das Event läuft von 11 Uhr bis 14 Uhr.

Welche Boni gibt es? Wie immer können wir uns auf mehrere Boni freuen, die nur während der drei Event-Stunden aktiv sind.

Glumanda erscheint häufiger, auch in seiner Shiny-Form

Glurak lernt die exklusive Attacke Lohekanonade , wenn wir Glutexo entwickeln

, wenn wir Glutexo entwickeln 3x Sternenstaub für das Fangen von Pokémon (der zusätzliche Einsatz von Sternenstücken lohnt sich)

für das Fangen von Pokémon (der zusätzliche Einsatz von Sternenstücken lohnt sich) Lockmodule sind 3 Stunden aktiv

Shiny-Ho-Oh ab sofort im Spiel

Das war allerdings noch nicht alles. Heute geht nicht nur der Community Day Mai über die Bühne, sondern der legendäre Raid-Boss Ho-Oh feiert sein Comeback. Das mächtige Regenbogen-Monster vom Typ Feuer und Flug gesellt sich zu Latios, das aktuell ebenfalls Europa unsicher macht.

Die Neuerung: Ho-Oh erscheint jetzt auch in seiner Shiny-Variante. Bis zum 7. Juni haben wir Zeit, uns das schillernde Biest zu sichern. Danach fliegt es wieder in unerreichbare Sphären davon.