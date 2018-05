Pokémon GO - Battle Showdown-Event lockt mit Kampf-Shinys & Arenen, die sich richtig lohnen

Pokémon GO rückt den Kampf in den Vordergrund. Das neue Showdown-Event läuft bereits und bietet nicht nur die Chance, (shiny) Kampf-Pokémon zu fangen, sondern macht es auch sehr viel lohnender, sich in Arena-Kämpfe zu stürzen. Es gibt jede Menge Items, doppelte Erfahrunspunkte, 3.000 Sternenstaub für Raids, neue Forschungs-Herausforderungen und vieles mehr. Bis zum 14. Mai habt ihr noch Zeit.

Das bietet das Pokémon GO-Kampf-Event:

Wir treffen in der Pokémon GO-Wildnis verstärkt auf Kampf-Pokémon wie Rabauz, Meditalis, Machollo, Makuhita oder Nockchan. Eifrige Fans haben bisher auch schon Shiny Makuhita und Shiny Meditalis gefangen. Dazu gesellen sich noch folgende Boni:

Arenakämpfe und Raidkämpfe bescheren uns doppelte Erfahrungspunkte.

Bei Raidkämpfen erhalten wir 3.000 Sternenstaub und mindestens ein Sonderbonbon, wenn wir gewinnen.

Arenen bieten mehr Belohnungen dank zweifachem Orden-Multiplikator.

Drehen wir in Arenen an der Fotoscheibe, erhalten wir deutlich mehr Items.

Neue Angebotsboxen im Shop: Spezial-, Super und Hyperbox

Neue Aufgaben für die Feldforschung

Wer im Mai bei seinen Feldforschungen einen Durchbruch erzielt, trifft daraufhin auf Zapdos. Das legendäre Pokémon tritt dementsprechend die Nachfolge von Lavados an und beglückt uns mit neuen Aufgaben, die sich vor allem um Pokémon des Typs Flug oder Elektro drehen.

Habt ihr schon andere Shiny-Varianten von Kampf-Pokémon gefangen?