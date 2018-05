Der nächste legendäre Raid-Wechsel steht morgen, am 8. Mai, in Pokémon GO an. Latias war im vergangenen Monat regionalspezifisch bei uns in Europa und in Asien fangbar, Latios tauchte hingegen in Amerika und Afrika auf. Bald tauscht das Duo die Plätze und landet in den entsprechend anderen Gebieten.

Das bedeutet, dass ihr nur noch bis heute Abend die Chance auf Latias habt. Wer das rot-weiße Äon-Monster noch nicht in seiner Sammlung hat, bekommt heute also die letzte Gelegenheit, das nachzuholen.

Als kleine Erinnerung: Latias und Latios haben die Doppel-Typen Drache und Psycho. Das macht beide Monster anfällig für eine breite Reihe an Angreifern mit Attacken vom Typen Unlicht, Eis, Käfer, Geist, Fee und Drache. Weitere Infos zu den Monstern und Tipps für Konter findet ihr in unserem Mini-Guide.

Auch der nächste Community-Day steht bald an. Das kurzweilige Event am 19. Mai steht ganz im Zeichen des beliebten Starter-Pokémon Glumanda.

Welche legendären Monster konntet ihr euch schon schnappen?