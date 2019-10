Niantic hat angekündigt, dass Pokémon GO schon bald mit einem neuen Onlinekampfsystem erweitert wird. Das neue Feature trägt den Namen "GO Kampf-Liga" und lässt euch in Trainer vs. Trainer-Duellen gegen Spieler aus aller Welt antreten. Mit der zugehörigen Rangliste könnt ihr euch bis nach ganz oben kämpfen! (via Niantic)

Wann geht's los? Start ist im Frühjahr 2020. Viele Details oder gar Gameplay gibt es aus der neuen Liga zwar noch nicht, aber die Duelle sollen auf den bisherigen Trainerkämpfen aufbauen.

Außerdem haben die Entwickler bereits verraten, dass ihr nicht einfach nur vom Sofa aus kämpfen dürft. Kein Wunder, es ist ja immer noch Pokémon Go.

So soll das Feature funktionieren

Um an der neuen GO Kampf-Liga teilnehmen zu können, müsst ihr deswegen "eine bestimmte Strecke zu Fuß zurücklegen". Damit bekommt ihr die Zugangsberechtigung für die Liga.

Anschließend legt ihr euch mit Gegnern aus aller Welt an und steigt ihr Liga-Rang auf oder ab.

Mehr Infos gibt es aktuell noch nicht. Niantic verspricht aber schon bald ein Sondervideo, in dem das neue Feature noch einmal genauer vorgestellt werden soll.

Die Pokémon GO Kampf-Liga erscheint im Frühjahr 2020.

Pokémon GO - Screenshots ansehen