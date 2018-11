Pokémon GO - Überraschung: Legendäres Pokémon Cresselia jetzt im Spiel

Pokémon GO-Spieler aufgepasst: Ab sofort taucht das neue legendäre Pokémon Cresselia in 5-Sterne-Raids auf.

Das Mond- und Psycho-Pokémon stellt damit den nächsten legendären Raid-Boss dar und ersetzt Giratina.

Ihr könnt Cresselia noch bis zum 18. Dezember fangen.

Cresselia kommt vor allem für Trainer überraschend, die davon ausgegangen waren, dass Niantic mit dem bisherigen Launch- und Release-Muster weitermacht.

Wenn es wie bei Rollout der dritten Generation gelaufen wäre, hätten nämlich entweder Palkia oder Dialga als nächstes legendäres Pokémon an der Reihe sein müssen.

Get ready, Trainers! A new Raid Battle challenge is here—and it’s out of this world! We’re excited to announce that Cresselia, the Lunar Pokémon ?, will appear in Raid Battles until December 18! #BeLegendary https://t.co/fRwhzYvgCi pic.twitter.com/sfVjRQS4e3