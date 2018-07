Hinweis

Da Pokémon GO ständig neue Shinys einführt, updaten wir diesen Artikel in regelmäßigen Abständen. Letztes Update: 20. Juli

Schillernde "Shiny" Pokémon - wer lange genug bei Pokémon GO dabei ist, kommt früher oder später mit den besonderen Biestern in Berührung. Doch was verbirgt sich hinter Shinys und welche funkelnden Pokémon gibt es bisher im Mobile-Spiel? Hier ist alles, was ihr über Shinys wissen müsst.

Was sind Shiny-Pokémon?

Ein Shiny ist eine besonders seltene Variante eines Pokémons. Es unterscheidet sich nur durch eine abweichende Färbung von seinen gewöhnlichen Artgenossen, alle anderen Werte und Fähigkeiten bleiben gleich. Ihren Ursprung haben Shinys in der Haupspielreihe. Die Editionen Pokémon Gold und Silber führten sie erstmals ein. Seitdem lecken sich Sammler die Finger nach den super-seltenen Biestern.

Shinys in Pokémon GO erkennen

Shinys erkennt ihr für gewöhnlich an der untypischen Färbung. In manchen Fällen sind sie aber nur schwer von der "normalen" Variante eines Pokémon zu unterscheiden.

Achtet deswegen auch auf folgende Merkmale:

Beim Fangen erscheint in den ersten Sekunden ein funkelnder Sternenkranz um das Pokémon

In der Pokémon-Box sind Shinys oben links mit drei dunklen Sternen gekennzeichnet

In der Detailansicht eines Shinys glitzert der Hintergrund, der den Pokémon-Typen repräsentiert

Wo findet man Shinys?

Generell gilt: Wollt ihr Shinys sammeln, braucht ihr Glück und viel Geduld. Die seltenen Biester spawnen ohne bestimmtes Muster. Sie können euch überall über den Weg laufen, wo ihr auch sonst mit Pokémon in Berührung kommt.

Shinys lauern in der Wildnis, in Raids, Quests oder schlüpfen sogar aus Eiern. Community Days bieten auch immer eine gute Gelegenheit, das entsprechende Star-Pokémon in seiner Shiny-Varainte zu fangen.

Alle Shinys in Pokémon GO

Unten findet ihr eine Infografik mit allen bisher fangbaren Shiny-Pokémon in Pokémon GO.

Tabelle mit Fundorten

In der unteren Tabelle findet ihr nochmals alle Shinys aufgelistet mit ihren jeweiligen Fundorten.

Pokémon Fundort Shiny-Bisasam Wildnis Shiny-Bisaknosp Shiny-Bisasam entwickeln Shiny-Bisaflor Shiny-Bisaknosp entwickeln Shiny-Glumanda Wildnis Shiny-Glutexo Shiny-Glumanda entwickeln Shiny-Glurak Shiny-Glutexo entwickeln Shiny-Schiggy Wildnis Shiny-Schillok Shiny-Schiggy entwickeln Shiny-Turtok Shiny-Schillok entwickeln Shiny-Pikachu Wildnis Shiny-Raichu Shiny-Pikachu entwickeln Shiny-Muschas Wildnis Shiny-Austos Shiny-Muschas entwickeln Shiny-Magmar Shiny-Magby entwickeln Shiny-Karpador Wildnis, Stufe 1-Raid Shiny-Garados Shiny Karpador entwickeln Shiny-Amonitas Wildnis, Stufe 1-Raids Shiny-Amoroso Shiny-Amonitas entwickeln Shiny-Kabuto Wildnis, Stufe 1-Raids Shiny-Kabutops Shiny-Kabuto entwickeln Shiny-Aerodactyl Stufe 3-Raids Shiny-Arktos legendäre Stufe 5-Raids Shiny-Dratini Wildnis Shiny-Dragonir Shiny-Dratini entwickeln Shiny-Dragoran Shiny-Dragonir entwickeln Shiny-Pichu 2km-Eier Shiny-Togepi 2km-Eier Shiny-Togetic Shiny-Togepi entwickeln Shiny-Voltilamm Wildnis Shiny-Waaty Shiny-Voltilamm entwickeln Shiny-Ampharos Shiny-Waaty entwickeln Shiny-Kramurx Wildnis Shiny-Woingenau Shiny-Isso entwickeln Shiny-Magby 2km-Eier Shiny-Larvitar Wildnis Shiny-Pupitar Shiny-Larvitar entwickeln Shiny-Despotar Shiny-Pupitar entwickeln Shiny-Lugia legendäre Stufe 5-Raids Shiny-Ho-Oh legendäre Stude 5-Raids Shiny-Fiffyen Wildnis Shiny-Magnayen Shiny-Fiffyen entwickeln Shiny-Makuhita Wildnis Shiny-Hariyama Shiny-Makuhita entwickeln Shiny-Zobiris Wildnis, Stufe 2-Raids Shiny-Flunkifer in Tier 2-Raid Shiny-Stollunior Wildnis Shiny-Stollrak Shiny-Stollunior entwickeln Shiny-Stolloss Shiny-Stollrak entwickeln Shiny-Meditie Wildnis Shiny-Meditalis Shiny-Meditie entwickeln Shiny-Plusle Wildnis Shiny-Minun Wildnis Shiny-Roselia Wildnis Shiny-Wailmer Wildnis, Stufe 1-Raids Shiny-Wailord Shiny-Wailmer entwickeln Shiny-Wablu Wildnis Shiny-Altaria Shiny-Wablu entwickeln Shiny-Shuppet Wildnis, 5km-Ei Shiny-Banette Shiny Shuppet entwickeln Shiny-Zwirrlicht Wildnis Shiny-Zwirrklop Shiny Zwirrlicht entwickeln Shiny-Absol Stufe 4-Raid Shiny-Isso 5km-Eier Shiny-Schneppke Wildnis, 5km-Ei, in Tier 1-Raid Shiny-Firnontor Shiny Schneppke entwickeln Shiny-Liebiskus Wildnis Shiny-Kyogre legendäre Stufe 5-Raids

Welche Shiny-Pokémon habt ihr euch schon geschnappt?