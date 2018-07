Nach dem Patch 0.111.3 haben Dataminer in den Tiefen der aktuellen Version von Pokémon GO spannende Neuerungen entdeckt. (via Pokémon GO Hub)

Diese Features erwarten uns demnächst:

Lucky Pokémon: Eine neue Art von Pokémon, die weniger Sternenstaub zum aufleveln benötigt

Neue silberne Sananabeere

Weltweiter Release von Celebi

Bugfixes und kleine Komfort-Verbesserungen wie das Sortieren der Freunde

Wann kommen Lucky Pokémon & Co.? Die Daten existieren zwar bereits im Spielcode, wann die Features dann aber auch wirklich im Spiel auftauchen, ist aktuell noch unklar.

Lucky Pokémon - Glücks-Pokémon

Auf Twitter teasten die Entwickler von Niantic den neuen Poké-Typen bereits an.

Ein Hoch auf den Freund, mit dem du den ersten Tausch in Pokémon GO durchgeführt hast. Trainer, welches Pokémon habt ihr in eurem ersten Tausch erhalten? #PokemonGOfriend pic.twitter.com/31phsZdKcd — Pokémon GO DE (@PokemonGOdeu) July 22, 2018

Wir sparen beim Aufleveln 50% Sternenstaub. Lucky Pokémon sind seltene Varianten herkömmlicher Pokémon, die zum Aufleveln weniger Ressourcen benötigen.

Außerdem heben sie sich durch einen goldenen Hintergrund ihrer Detailansicht ab, wie oben im Tweet bei Chaneira zu sehen.

Silberne Sananabeere

Eine neue Beerenart versteckt sich ebenfalls im Code. Vermutlich wird sie - als Gegenstück zur Goldenen Himmihbeere - beim Fangen doppelt so viele Bonbons wie für gewöhnlich bringen.

Celebi wohl schon bald weltweit fangbar

Alle nötigen Vorbereitungen sind getroffen. Celebi feierte sein Debüt beim GO Fest 2018, allerdings hatten nur Event-Teilnehmer die Chance auf das legendäre Monster. Offenbar dauert es nicht mehr lange, bis weltweit auch den Rest der Trainer eine Begegnung mit Celebi bevorsteht.

Der Spielcode verrät, dass alle Vorbereitungen für den globalen Release von Celebi getroffen wurden. Animationen, Kamera-Einstellungen, benötigte Umgebung und Pokédex-Eintrag sind nun vollständig und warten quasi nur noch auf die Freischaltung.

Komfort-Features & kleinere Neuerungen

Außerdem erwarten uns demnächst diese kleineren Anpassungen:

Freundesliste sortieren

Freunden Spitznamen geben

Suche nach getauschten Pokémon

Zwei neue Quests: Füge einen Freund hinzu und tausche ein Pokémon

Ob alle Neuerungen uns bereits im nächsten Update erwarten oder Häppchenweise veröffentlich werden, steht noch nicht fest. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von den "Lucky Pokémon"?