Pokémon GO - Neue Spezialforschung geleakt: Alle Quests im Überblick

Der neue Ladebildschirm, der sich jetzt in Pokémon GO befindet, deutet es schon an - bald steht uns eine große Team Rocket-Aktion ins Haus. Und passend dazu wird es wohl eine neue Spezialforschung geben, die dann auch die neuen Team Rocket-Gegner in den Fokus rückt, die Niantic jüngst enthüllt hat.

Pokémon GO bekommt offenbar neue Team Rocket-Spezialforschung

Hintergrund des Ganzen ist ein neuer Datamining-Leak, der verschiedene Infos zu einem neuen Team Rocket-Event ans Tageslicht befördert hat. Laut Reddit-User lewymd wird es folge Neuerungen geben:

neue Team Rocket-Quests

legendäre Crypto-Pokémon

eine neue Spezialforschung ("Looming in the Shadows")

ein neues Item, namens "Rocket Radar"

Letzteres dient laut (ebenfalls) geleakter Dialogzeilen dazu, von Team Rocket besetzte PokéStops leichter ausfindig machen zu können.

Alle (möglichen) Team Rocket-Quests im Überblick (Übersetzung via MeinMMO):

Besiege Team GO Rocket Anführer Arlo X Mal

Kämpfe gegen den Team GO Rocket Boss

Fange ein legendäres Crypto-Pokémon

Fange X Crypto-Pokémon

Besiege Team GO Rocket Anführer Cliff X Mal

Besiege den Team GO Rocket Boss

Finde den Team GO Rocket Boss

Besiege X Team GO Rocket Rüpel

Erlöse X Crypto-Pokémon

Gewinne X Raids

Besiege Team GO Rocket Anführer Sierra X Mal

Drehe X PokéStops

Drehe einen PokéStop X Tage hintereinander

Nutze X sehr effektive Lade-Attacken in Arenakämpfen

Gewinne X Trainer-Kämpfe in der Superliga

Welche Belohnungen in den Quests enthalten sind, ist aus dem Leak leider noch nicht zu entnehmen. Falls ihr möchtet, könnt ihr euch aber den kompletten Storyverlauf der Spezialforschung vorab durchlesen - schaut dafür einfach in den entsprechenden Reddit-Thread hinein.

Achtung, kleiner Spoiler!

Giovanni wird auf jeden Fall eine Rolle spielen und sein Debüt in Pokémon GO feiern. Wann die neue Spezialforschung startet und ob der Leak Recht behalten wird, können wir derzeit aber noch nicht sagen. Aber wir halten die Augen auf!

Freut ihr euch auf mehr Team Rocket-Action?