Pokémon Go vergrößert Monsterinventar, allerdings nicht umsonst

Endlich mehr Platz! In einem Tweet haben die Entwickler von Pokémon Go verkündet, dass von nun an statt 2.000 ganze 2.500 Pokémon gelagert werden können. Allerdings bekommen wir das vergrößerte Inventar nicht einfach so, sondern müssen dafür blechen.

Attention, Trainers! The limit on Pokémon storage has now been expanded to 2,500. pic.twitter.com/VUbBbwAyVR — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 29, 2019

Beziehungsweise, golden (auch wenn das kein Wort ist). Die Erweiterung des Lagerplatzes muss im Ingame-Shop gekauft werden und kostet uns sage und schreibe 200 Pokémünzen pro 50 Speicherslots. Wollen wir das maximale Inventar ausnutzen, benötigen wir also 2000 Pokémünzen. Dafür müssen unsere Monster lange in der Arena stehen.

Eine Frage der Geduld

Falls wir komplett blank sind, bekommen wir Pokémünzen zwar, in dem wir eigene Monster in die Arenen postieren. Aber sogar, wenn wir regelmäßig Pokémon einstellen, brauchen wir trotzdem, wie comicbook.com ausrechnete, 40 Tage, wenn die Kohle rein über die Gyms reinfließen soll.

Wer so lange nicht warten möchte, kann natürlich auch Münzen mit Echtgeld kaufen. Das ist dann eine Frage der persönlichen Einstellung.

Freut ihr euch über die Inventarerweiterung?