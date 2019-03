Pokémon Gun - Zeitung kündigt versehentlich 3. Edition an

Seitdem Pokémon Schwert & Schild für die Nintendo Switch angekündigt wurde, platzt das Internet vor Memes, tiefgreifenden Bild-für-Bild-Analysen des ersten Trailers und, überraschenderweise, Memmeon-Hype.

Eine mexikanische Zeitung (via destructoid.com) hat das offensichtlich nur mit halbem Auge verfolgt, denn ihre Ankündigung der achten Generation fiel etwas anders aus als die Berichte aus dem Rest der Welt.

My local newspaper, always doing research before publishing anything. pic.twitter.com/TP8GnKWkqK — Cin Ceja (@cin_ceja) March 3, 2019

Die mexikanische Zeitung La voz de Michoacán veröffentlichte eine Version der Logos, in der neben Pokémon Schild in magenta und Pokémon Schwert in blau auch ein "Pokémon Gun" in grün zu sehen ist. Dank der Positionierung sieht es so aus, als hätte Chimpep die Nase voll von klassischen Pokémon-Kämpfen und würde kurzerhand zur Schusswaffe greifen.

Zwar handelt es sich hier nur um ein Meme, das versehentlich seinen Weg in eine Zeitung gefunden hat, amüsant ist die Idee aber schon. Überlegt mal: Wenn es wirklich ein Pokémon Gun geben würde, wer würde dann Schwert wählen und mit einem Messer zu einer Schießerei erscheinen?

Welche dritte Pokémon-Edition würdet ihr euch wünschen?

