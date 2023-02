Pokémon Rot/Blau: Schon gewusst? Kanto hat mehr als 8 Arenen, aber wir dürfen sie nicht besuchen

Wer sich in Pokémon Rot/Blau den Top Vier stellen will, muss zuvor acht Arenaorden sammeln. Dabei gibt es eine klar vorgegebene Reihenfolge, wie die einzelnen Arenen bewältigt werden müssen. Pokémon Karmesin/Purpur lässt uns da schon mehr Freiheiten und schreibt keine Reihenfolge vor, in die wir die Arenen besuchen müssen.

Doch wusstet ihr, dass es eigentlich noch viel mehr Arenen gibt als die, die wir in den Videospielen besuchen können? Im Anime gibt es nämlich zahlreiche unbekannte Orden, die für Arenen stehen, die Ash im Laufe seiner Reise verpasst hat.

Pokémon-Anime hat viel mehr Arenen

Schon in der Kanto-Region lässt sich erkennen, dass es viel mehr als die acht Arenen gibt, in denen Ash seine Siege errungen hat. Im Pokémon-Anime zeigt Ashs Rivale Gary seinem Konkurrenten die Ordenbox, die er mit sich trägt. Darin befinden sich zehn Orden, von denen sieben anders aussehen als die von Ash. Das bedeutet, dass Gary andere Arenen besucht haben muss.

In Pokémon Karmesin/Purpur gibt es ebenfalls acht Arenen, doch sie können in beliebiger Reihenfolge besucht werden. Die ideale Reihenfolge für Paldea seht ihr hier:

Wo gibt es noch mehr Arenen? Auch in der Hoenn-, Sinnoh-, Einall- und Kalos-Region tauchen im Anime einige Orden auf, die in den Videospielen nicht zu sehen sind. Die unbekannten Orden lassen nur indirekt Rückschlusse auf die jeweilige Arena zu.

Tatsächlich macht es Sinn, dass es in der Pokémon-Welt eigentlich viel mehr Arenen gibt. Bei all den Pokémon-Trainer*innen, die sich auf die lange Reise zum Pokémon-Champ begeben, wären acht Arenaleiter*innen viel zu wenig und sie müssten wohl oder übel Überstunden einlegen.

Neue Pokémon-Arenen im Anime

Leider ist nicht bekannt, welche Arenen hinter den ominösen Orden stecken. Allein die Form und die Farbe geben einen Hinweis darauf, was der Typ der Arena sein könnte. Manche der Orden deuten an, dass es mehrere Arenen geben könnte, die den gleichen Pokémon-Typ vertreten. Das würde anders aber auch nicht gehen, da es schon in der Kanto-Region mehr Orden als Pokémon-Typen gibt.

Womöglich tauchen auch in der neuen Pokémon-Staffel Orden aus Arenen auf, die die neuen Protagonist*innen Liko und Roy nicht besuchen werden. Doch dank Pokémon Karmesin/Purpur können wir jetzt schon darauf schließen, welche Arenen es höchstwahrscheinlich im Anime zu sehen geben wird.

Welche Pokémon-Arena würdet ihr schmerzlich vermissen, wenn Ash sie nicht besucht hätte?