Mehr Speed! Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch 'rasante' Boni, hier ist der Code

Pokémon Karmesin und Purpur stellt seit dem Release regelmäßig Geheimgeschenk-Codes bereit, die euch entweder bestimmte Items oder sogar besondere Pokémon komplett kostenlos zuspielen. Nun hat Game Freak einen weiteren Code angekündigt, der euch Items gewährt, die einen bestimmten Statuswert eurer Biester boostet.

Das bekommt ihr jetzt per Geheimgeschenk-Code:

Carbon - 10x

Diesen Geheimgeschenk-Code müsst ihr eingeben:

M0RESPEED

Gültig bis: 31. März 2023 um 16:59 Uhr.

Was bringt Carbon? Carbon (nicht zu verwechseln mit dem Pokémon Knarbon) ist ein Item, das den Basiswert Initiative um 10 Punkte erhöht, kurzum: Ein Pokémon, das ihr mit dem Vitamin füttert, wird schneller.

Heißt: Hat euer Monster einen höheren Initiative-Wert als das gegnerische Pokémon, greift es im Kampf in der Regel als erstes an. Der Initiative-Wert kann damit entscheidende Auswirkungen auf ein Poké-Duell haben. So erklärt sich auch die Bezeichnung des Geheimgeschenk-Codes "M0RESPEED" (bedeutet: Mehr Geschwindigkeit).

Alle aktiven Geheimgeschenk-Codes für Pokémon Karmesin und Purpur findet ihr hier in der GamePro-Übersicht:

So löst ihr Codes via Geheimgeschenk ein

Ein Geheimgeschenk-Code lässt sich super simpel im Spiel einlösen. Dabei müsst ihr in Karmesin und Purpur wie folgt vorgehen:

Menü (X-Knopf) PokéPortal Geheimgeschenk Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an) Geheimgeschenk überprüfen

Per Internet empfangen

Per Seriencode empfangen

Brauche ich dafür Switch Online? Nein. Den Abo-Dienst Nintendo Switch Online benötigt ihr für die Geheimgeschenke nicht. Aber eine Internetverbindung muss stehen, sonst könnt ihr das jeweilige Geschenk nicht empfangen.

Neues Update im Anmarsch: Pokémon Karmesin und Purpur hat seit dem Release im November 2022 mit Performance-Problemen und Bugs zu kämpfen. Mit Version 1.2 soll bald ein neuer Patch erscheinen, der zumindest letztere Wehwehchen einzudämmen versucht.

Löst ihr Geheimgeschenke-Codes ein? Welche Boni würdet ihr euch für Karmesin und Purpur wünschen?