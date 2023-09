Pokémon Karmesin/Purpur-DLC teast die Rückkehr in eine alte Region an

Seit dem 13. September 2023 können Pokémon-Trainer*innen in Karmesin und Purpur: Die Türkisgrüne Maske die Kitakami-Provinz besuchen. In dem ersten Part des zweiteiligen DLCs "Der Schatz von Zone Null" geht es dort mit neuen Charakteren auf Exkursion, um neue Pokémon zu Fangen und Geheimnissen auf den Grund zu gehen.

Bevor es aber soweit ist, steht ein Gespräch mit Señor Jim und der Betreuerin Ms Brianna an. Und was die beiden zu erzählen haben, lässt gerade vor allem Fans von Pokémon Schwarz und Weiß ungeduldig werden (via CharlieIntel).

Im zweiten Teil des Karmesin/Purpur-DLC kehren wir wohl nach Einall zurück

Darum geht's: Im ersten DLC-Teil reisen wir mit anderen Schüler*innen und Ms Brianna in die Kitakami-Provinz. Noch bevor die Exkursion richtig losgeht, erfahren wir, dass die Betreuerin zur Blaubeer-Akademie gehört, die wir im zweiten DLC-Teil "Die Indigoblaue Scheibe" im Rahmen eines Schüleraustausches besuchen werden. Soviel wissen wir bereits. Wo sich die Blaubeer-Akademie jedoch befindet, wussten wir bislang aber nicht.

Es geht zurück in die Einall-Region?! Nun stehen alle Zeichen auf Einall. Offiziell bestätigt wurde das zwar bislang nicht, aber eindeutiger geht es kaum. Wie Señor Jim und Ms Brianna uns nämlich vor Exkursionsbeginn erzählen, liegt die Blaubeer-Akademie in der Einall-Region. Die ist uns im Gegensatz zu Katakami nicht fremd, sondern wurde mit der 5. Generation in Pokémon Schwarz/Weiß eingeführt. Es sieht also ganz danach aus, als würde bald nach Einall zurückkehren.

Mehr zum ersten DLC-Teil "Die Türkisgrüne Maske" gibt's hier im Trailer und den nachfolgenden Artikeln:

4:07 Pokémon Karmesin/Purpur Der Schatz von Zone Null - Teil 1: Die Türkisgrüne Maske im Trailer

Pokémon Schwarz und Weiß bzw. die Nachfolger-Editionen Schwarz 2 und Weiß 2 sind sehr beliebte bei den Pokémon-Fans. Entsprechend ist der Wunsch nach einem Remake groß. Dieser geht zwar nach wie vor nicht in Erfüllung, aber ein Abstecher als Austauschschüler*in ist ja auch schonmal etwas.

In wie fern uns die Einall-Region dann offen steht, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Vermutlich werden wir nicht die ganze Region erkunden können, da es sich immerhin nur um einen DLC handelt. Für wohlige Erinnerungen durch ein paar bekannte Locations oder Charaktere wird aber bestimmt gesorgt sein. Sicher ist bislang nur, dass wir die Blaubeer-Akademie erkunden können, die sich zum Großteil unter Wasser befindet.

Was glaubt ihr, wie die Rückkehr in die Einall-Region ausfallen wird? Spielt ihr den Karmesin/Purpur-DLC überhaupt?