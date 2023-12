'Der großartigste DLC aller Zeiten': Karmesin & Purpur-Fans sind begeistert, weil sie zum Pokémon werden können

Wir können im neuen DLC zu Pokémon Karmesin & Purpur selbst zu Pokémon werden.

Seit einigen Tagen ist die zweite Erweiterung von Pokémon Karmesin & Purpur erschienen. „Der Schatz von Zone Null: Die Indigoblaue Scheibe“ führt uns auf die Blaubeerakademie, in der wir den Unterricht besuchen und Kämpfe bestreiten.

Ein besonderes Feature aus dem DLC ist die Synchromaschine, mit der wir selbst zu einem Pokémon werden können. In den sozialen Medien zeigen Fans nun, wie viel Spaß sie mit dem Feature haben.

Pokémon-DLC führt für manche das beste Feature aller Zeiten ein

Was ist das für ein Feature? In dem DLC ist es möglich, sich mit seinen Pokémon zu synchronisieren und sie direkt zu steuern. So erleben wir die Welt aus der Sicht unserer Taschenmonster.

In den sozialen Medien tauchen immer mehr Videos auf, in denen das Feature zu sehen ist. Ein Fan hat beispielsweise eine Szene aus „Der König der Löwen“ nachgestellt, in der Simba und Mufasa auf einem Felsen über die Savanne blicken.

Besonders cool ist es, dass fliegende Pokémon auch nach der Synchronisation noch fliegen können. So ist es möglich, dass wir zum Beispiel in die Haut von Glurak schlüpfen und mit ihm durch die Lüfte gleiten können:

Das Ganze geht sogar mit legendären Pokémon wie Rayquaza (via twitter.com). Unser persönliches Highlight ist jedoch ein anderes Pokémon: Es ist sogar möglich, mit dem Wasserpokémon Tentacha über das Land zu rennen.

Ein Spieler hat sich die Mühe gemacht, die Laufanimationen von Thaddäus aus der Zeichentrickserie Spongebob Schwammkopf zu nehmen und sie über die Bewegungen von Tentacha zu legen. Hätte Tentacha in Wirklichkeit solche Geräusche beim Laufen, würden wohl viele Spieler*innen mit ihm umherlaufen:

Vermutlich wird es in den kommenden Stunden genauso lustige Videos geben, in denen Fans bestimmte Szenen aus Filmen und Serien nachstellen oder die Videos so bearbeiten, dass sie kultiges Meme-Potential haben.

Was der neue DLC zu bieten hat, seht ihr im folgenden Trailer:

4:13 Pokémon Karmesin und Purpur: Trailer stellt den zweiten DLC 'Die Indigoblaue Scheibe' vor

Wie kann ich selbst zum Pokémon werden? Um das Feature zu nutzen, müsst ihr erst einmal bis zur Geschichte des DLCs gelangen. Dafür müsst ihr sowohl die Hauptstory als auch den ersten DLC „Die Türkisgrüne Maske“ abgeschlossen haben.Daraufhin müsst ihr die Synchromaschine freischalten. Ihr erhaltet sie, indem ihr einer Forscherin in der Tera-Kuppel helft.

Was in den Videos nicht direkt zu sehen ist: Es ist möglich, mit anderen Freund*innen die Funktion zu nutzen und gemeinsam als Pokémon-Gang durch die Gegend zu streifen.

Was haltet ihr von dem Feature? Habt ihr es selbst schon ausprobiert?