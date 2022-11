Dank Pokémon Home können Trainer*innen weltweit ihre gesammelten Taschenmonster zwischen den verschiedenen Switch-Titeln hin- und hertauschen. Das Pokémon-Lager ist sogar mit einigen älteren Editionen kompatibel und lässt uns Pokémon verstauen, die es bislang noch gar nicht in den neuen Spielen gibt.

Somit gibt es einige Pokémon, die laut Dataminern nicht im Quellcode der Switch-Spiele auftauchen und deshalb auch nicht in eines der neueren Titel transferiert werden können. Pokémon Home beherbergt bislang somit einige Insassen, die bisher in der gigantischen Lagerbox gefangen sind.

25 Pokémon in Pokémon Home gefangen

Mit Pokémon Karmesin & Purpur wurde die Liste an Pokémon, die bald aus Pokémon Home in aktuelle Switch-Spiele transferiert werden können, vergrößert. Neben den 107 neuen Pokémon gibt es auch Taschenmonster aus früheren Generationen, die im Spiel auftauchen.

Doch es gibt Stand jetzt laut Dataminern immer noch 25 Pokémon, die in der Lagerbox gefangen sind. Reddit-User sniperviper567 hat eine Liste mit den Taschenmonstern erstellt, die bislang in keinem Switch-Quellcode aufgetaucht sind.

Folgende Pokémon können immer noch nicht aus Pokémon Home in die Switch-Titel transferiert werden:

Serpifeu

Efoserp

Serpiroyal

Floink

Ferkokel

Flambirex

Vegimak

Vegichita

Grillmak

Grillchita

Sodamak

Sodachita

Elezeba

Zebritz

Strawickl

Folikon

Matrifol

Piccolente

Swanoress

Meteno

Peppeck

Trompeck

Tukanon

Coiwaff

Pandir

Alle Pokémon, die bislang nicht auf Switch auftauchen, gehören der 5., 6. oder 7. Generation an. Als einziges Starterpokémon der 5. Generation findet sich Ottaro in Pokémon-Legenden: Arceus wieder. Mit einem Remake von Pokémon Schwarz & Weiß würde die Zahl auf nur fünf Pokémon sinken, die in Pokémon Home verbleiben müssen.

Die Hoffnung: Das Entwicklerteam könnte noch weitere DLCs für Karmesin & Purpur herausbringen, die die Zahl der verfügbaren Pokémon erhöht. Somit könnten noch weitere Taschenmonster aus Pokémon Home „befreit“ werden.

Der Launch-Trailer feiert den Release der 9. Pokémon-Generation:

1:08 Pokémon Karmesin & Purpur - Launch Trailer feiert den Release der neunten Generation

Das ist Pokémon Home

Was ist Pokémon Home? Bei Pokémon Home handelt es sich um ein Lagersystem für all eure Pokémon. Es können Pokémon aus allen Switch-Spielen und sogar älteren kompatiblen Editionen hierher transferiert werden. Im Anschluss können die Pokémon in jedes der kompatiblen Switch-Titel gebracht werden.

Wann startet Home für Karmesin/Purpur? Die Kompatibilität zwischen Karmesin/Purpur und Pokémon Home ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen. Ein konkretes Datum ist noch nicht bekannt.

Zu den Spielen, die mit Pokémon Home verknüpft werden können, zählen beispielsweise Pokémon Schwert & Schild, Pokémon Stahlender Diamant & Leuchtende Perle oder auch Pokémon Go. Alle weiteren Infos zu Pokémon Home findet ihr in der GamePro-Übersicht.

Welches Pokémon aus der Liste vermisst ihr am meisten in den Nintendo Switch-Titeln?