Pokémon Karmesin/Purpur schenkt euch jetzt wieder ein Pokémon per Geschenkcode - so schnappt ihr es euch

Das gibt es mit dem neuen Geheimgeschenk-Code in Pokémon Karmesin und Purpur.

Auch mehr als ein Jahr nach Release wird Pokémon Karmesin und Purpur von Game Freak weiterhin fleißig mit Geschenkcodes versorgt, mit denen ihr euch Goodies wie Pokébälle, TMs, Items und manchmal sogar Pokémon für euer Spiel schnappen könnt. Letzteres bekommt ihr auch mit der neuesten Distribution.

Dieses neue Geheimgeschenk könnt ihr euch jetzt in Pokémon Karmesin/Purpur schnappen

Pokémon : Pamomamo auf Level 20

: Pamomamo auf Level 20 Geschenk-Code: Y0AS0B1B1R1B1R1

Bis wann ist der Geschenkcode gültig? Ihr habt mehr als genug Zeit, um euch das Pamomamo zu sichern, die Aktion läuft nämlich noch bis zum 25. Februar 2025.

Eine Übersicht der aktuell gültigen Geheimgeschenk-Codes für Pokémon Karmesin und Purpur findet ihr auch hier:

Warum ausgerechnet Pamomamo? Das Elektro-Pokémon ist im Spiel nicht gerade selten. Der Grund für die Distribution ist vielmehr eine Kooperation mit dem japanischen Musik-Duo Yoasobi. Die haben nämlich vor kurzem das Musikvideo zu ihrem Song "Biri-Biri" veröffentlicht, der auf Pokémon Karmesin/Purpur basiert.

Hier könnt ihr euch das Video selbst anschauen, wenn ihr neugierig seid:

So löst ihr Geheimgeschenke in Pokémon Karmesin/Purpur ein

Um ein Geheimgeschenk anzufordern, müsst ihr folgendermaßen vorgehen:

Öffnet das Menü mit dem X-Knopf Ruft das PokéPortal auf Wählt Geheimgeschenk aus Geschenk empfangen (kommt auf die Art des Empfangens an) Geheimgeschenk überprüfen

Per Internet empfangen

Per Seriencode empfangen: Hier dann entsprechenden Code (in diesem Fall Y0AS0B1B1R1B1R1 eingeben.

Nächstes Pokémon-Spiel schon angekündigt

Zum Pokémon-Day Ende Februar wurde bereits das nächste Spiel der Reihe angekündigt: Pokémon-Legenden: Z-A. Auch einen ersten Teaser gab es bereits zu sehen:

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

In Legenden Z-A geht es zurück in die Kalos-Region, die Fans bereits aus Pokémon X und Y kennen, genauer gesagt in die Stadt Illumina City.

Alles, was wir bereits zum neuen Titel wissen, haben wir euch hier zusammengefasst:

Wann erscheint Pokémon-Legenden: Z-A? Ein konkretes Releasedatum zum neuen Ableger der Legenden-Reihe gibt es bislang noch nicht. Allerdings wissen wir, dass das Spiel 2025 erscheinen soll – viele Fans vermuten entsprechend, dass Z-A dann bereits für die Switch 2 erscheinen wird. Bestätigt ist das aber noch nicht.