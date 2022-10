Pokémon-Fan Ed Sheeran komponiert eigenen Song für Karmesin + Purpur

Das Pokémon-Universum besteht schon seit über 25 Jahren und hat über die Zeit viele Fans für sich gewinnen können. Zu den größten Stars in der Fangemeinde zählen wohl Post Malone und Katy Perry, die ein virtuelles Konzert zum letzten Jubiläum gaben. Katy Perry hat mit Electric sogar einen eigenen Pokémon-Song veröffentlicht.

Nun outet sich der nächste große Popstar als Pokémon-Fan und hat den Taschenmonstern einen eigenen Song geschrieben. Damit verkündet er zeitgleich eine Kooperation, die im Zusammenhang mit Pokémon Karmesin & Purpur steht.

Pokémon Karmesin & Purpur bekommen Ed Sheeran-Song

Was ist das für ein Song? Das neue Lied von Ed Sheeran heißt Celestial und handelt von der Hoffnung in schweren Zeiten. Im Musikvideo turnen allerhand Pokémon aus der ersten Generation herum. So finden wir beispielsweise Pikachu, Relaxo und Lapras wieder. Allerdings sehen ihre gezeichneten Gesichter so aus, als wären es eigentlich Ditto-Klone:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie wird er im Spiel vorkommen? Bislang ist leider unklar, in welcher Form der Song in Pokémon Karmesin & Purpur abgespielt wird. Womöglich könnte er während der Credits oder einer emotionalen Szene laufen. Doch bis zur Auflösung müssen wir uns wohl bis zum Release von Pokémon Karmesin & Purpur gedulden, der am 18. November 2022 stattfinden wird.

Das neuste Pokémon, das uns vorgestellt wurde, erinnert uns stark an Digda. Macht euch selbst ein Bild von Schligda, dem Meeraal-Pokémon:

Noch mehr Infos zu Pokémon Karmesin und Purpur im Überblick:

Pokémon Karmesin & Purpur als neunte Spielegeneration

In der mittlerweile neunten Pokémon-Generation finden wir nicht nur altbekannte Pokémon wie Enton oder Evoli, sondern auch völlig neue Pokémon wieder. Alle bisher bestätigten Pokémon, die in Karmesin & Purpur vorkommen werden, seht ihr in unserer GamePro-Übersicht.

Falls ihr irgendwelche Trailer zum Switch-Spiel verpasst haben solltet, ist das kein Problem. Unsere Trailer-Übersicht gibt euch alle Einblicke, die wir bislang von offizieller Seite erhalten haben. Solltet ihr euch schon entschieden haben, welche Edition ihr euch kaufen werdet, könnt ihr eure Wahl gerne in unserer Umfrage mitteilen.

Wie findet ihr den neuen Pokémon-Song von Ed Sheeran?