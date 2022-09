Neues Karmesin & Purpur-Pokémon geleakt und es könnte euch ziemlich bekannt vorkommen

Wieder gibt es ein neues Pokémon für Karmesin & Purpur und zwar Wiglett. Einen deutschen Namen gibt es noch nicht, aber im Englischen hat das Pokémon mit seinem Namen schon große Ähnlichkeit mit Diglett, hierzulande Digda. Und nicht nur das, die beiden Pokémon Arten sehen sich dazu noch sehr ähnlich. Bei Wiglett soll es sich allerdings tatsächlich um ein komplett eigenständiges Pokémon handeln.

Die Pokémon World Ecological Society klärt auf

In einem Video, das bei einem Showcase der Pokémon Company mitgeschnitten wurde, bespricht die fiktive Pokémon World Ecological Society mit Stimmen aus aller Welt, ob es sich bei Wiglett eben um eine eigene Art von Pokémon handelt.

Hier seht ihr Wiglett:

Dabei weisen die fiktiven Forscher*innen zwar zunächst auf die übereinstimmenden Merkmale von Wiglett und Digda hin, stellen aber auch fest, dass sich ihr Lebensraum, ihre Ernährung und ihr allgemeines Verhalten doch stark unterscheiden. Damit sind sie sich absolut sicher, dass Wiglett artentechnisch rein gar nichts mit Digda zu tun hat.

Die offensichtlichen Ähnlichkeiten in der fiktiven Welt lassen sich mit einem Begriff aus der realen Biologie gut erklären. Da gibt es nämlich die sogenannte "konvergente Evolution". Das klingt zwar kompliziert, lässt sich aber ganz einfach erklären.

Konvergente Evolution heißt, dass verschiedene Arten ähnliche Merkmale entwickelt haben können, ohne, dass sie einer gemeinsamen Stammart entspringen. Ein paar einfache Beispiele wären da die Flossen bei Fischen als auch Walen, oder auch die Flügel von Vögeln und Fledermäusen.

Regionale Varianten bleiben erhalten

Trotzdem wird es auch in Karmesin und Purpur wieder regionale Variationen von bereits bekannten Pokémon. Das sonst blaue Wasser- und Boden-Pokémon Felino ist in der in der neuen Paldea-Region beispielsweise braun und vereint die Typen Gift und Boden. Wieso die Entwickler*innen bei Wiglett nicht ähnlich vorgegangen sind und daraus eine Variante von Digda gemacht haben, bleibt erst einmal offen.

Die beiden Editionen Pokémon Karmesin bzw. Purpur erscheinen am 18. November 2022 für die Nintendo Switch.

