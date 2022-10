Pokémon Karmesin/Purpur-Fan zeigt Taschenmonster der 9. Generation im Stile der Klassiker

Wenn es um das Pokémon-Franchise geht, spielen bei vielen von uns nostalgische Gefühle eine große Rolle. Die ältern Titel der Reihe wecken bei nicht wenigen Fans wohlige Erinnerungen. Darum sind Projekte, die sich um diese Spiele drehen, immer einen Blick wert - So wie diese Idee: Ein Reddit-User hat sich zwei Karmesin- und Purpur-Pokémon geschnappt und gezeigt, wie sie in der Schwarzen und Weißen Edition ausgesehen häten.

Animierte Pixel-Versionen

Darum geht es: Ferkuli (Englisch: Lechonk) und Wiglett werden im Reddit Post des Users R3dd1t_D4v1d auf Zeitreise geschickt. Der Fan zeigt, wie das Schwein und das Digda-ähnliche Taschenmonster vor 12 Jahren ausgesehen hätten, beziehungsweise vor 11 Jahren. Damals ging mit Schwarz/Weiß die fünfte Pokémon-Generation in Europa auf dem Nintendo DS an den Start. In Japan war das bereits 2010 der Fall.

So sieht Ferkuli im Reddit-Post aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zu sehen ist das Schweinemonster im charmanten Pixel-Look in einem animierten Clip, in dem es dem Spielercharakter zum Kampf gegenübertritt. Noch cooler is die Animation für Wiglett, die ihr in einem weiteren Reddit-Post bestaunen könnt. Das Pokémon windet sich aus dem Boden heraus und wippt dann aufgeregt hin und her. Auf die Frage eines anderen Community-Mitglieds antwortet R3dd1t_D4v1d, dass noch mehr geplant ist.

Hier könnt ihr einen Blick auf Wiglett werfen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Mit diesem Trailer könnt ihr euch schon mal auf das Spiel einstellen:

Bald könnt ihr euch die beiden Pokémon in ihrem "natürlichen Habitat", spricht in den neuen Spielen schnappen. Karmesin und Purpur erscheint am 18. November für die Switch. Die beiden Editionen werden wieder mal über einige exklusive Pokémon-Arten verfügen.

Wie gefällt euch diese Idee?