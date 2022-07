Pokémon Karmesin/Purpur: Leaks könnten neue Pokémon und Arenaleiter zeigen

Pokémon Karmesin und Purpur halten die Welt in Atem. Ein neuer Leak zeigt jetzt womöglich schon einige neue Pokémon und die Arenaleiter. Aber freut euch nicht zu früh: Der Leak sieht zwar einigermaßen glaubwürdig, aber leider auch sehr verschwommen aus. Dafür gibt es noch einige andere Bilder, die besser erkennbar sind und noch mehr über den Gen 9-Titel verraten dürften.

So könnten die Arenaleiter in Pokémon Karmesin und Purpur aussehen

Sechs Arenaleiter, aber leider verschwommen: Leaks sind immer so eine Sache. Manchmal verraten sie zu früh zu viel, manchmal sind sie einfach nicht echt. Oder, wie in diesem Fall, sind sie leider nur in sehr schlechter Qualität verfügbar. Dieses Mal können wir zwar theoretisch ein paar neue Pokémon und sechs bisher unbekannte Arenaleiter*innen aus Karmesin und Purpur sehen, aber leider sind die Bilder sehr unscharf.

Sehr viel schärfer sieht der Trailer zu Karmesin und Purpur aus:

Hier könnt ihr euch den Leak anschauen:

Das ist zu sehen: Wer genau hinguckt, kann sechs Arenaleiter*innen erkennen, wenn auch nur schemenhaft. Die unterscheiden sich sehr deutlich voneinander, zum Beispiel im Hinblick auf ihre Frisuren. Eine von ihnen scheint in einer Art Mech oder Roboter zu sitzen oder einen sehr speziellen Anzug zu tragen. Mit viel Wohlwollen lässt sich auch hier das Gegensatzpaar Zukunft/Technik und Antike/Natur ausmachen. Mehr dazu findet ihr hier:

4 1 Pokémon Karmesin/Purpur Erste Hinweise auf den zentralen Konflikt in der Story

Zusätzlich gibt es auch noch ein paar Pokémon und möglicherweise ein*e Gegenspieler*in zu sehen. Eines der Pokémon könnte eine Art schwebende Blume sein, während es sich bei dem anderen um ein neues legendäres Pokémon handeln könnte.

Wie seriös ist das? Es geht so. Dass es sich um derart unscharfe beziehungsweise verschwommene Bilder handelt, verleiht ihnen nicht unbedingt zusätzliche Glaubwürdigkeit. Aber hier passt zumindest der Stil und Look zum restlichen Aussehen des Spiels und allem, was bisher gezeigt wurde. Ganz im Gegensatz zu einigen anderen vermeintlichen Leaks, bei denen das nicht der Fall war, und die sich als Fakes entpuppt haben.

Weiterer Leak zu Regional-Version: Zusätzlich könnte es ein neues Bild von einer regionalen Girafarig-Variante geben. Die sieht aus, als würde sich der eine Kopf innerhalb des anderen befinden. Das wirkt dann in etwa wie der Helm eines Astronauten. Das würde zu einigen Rätseln des Pokémon-Riddlers Khu passen, der bereits mehr oder weniger eindeutig von regionalen Varianten gesprochen hatte:

Mehr News zu Pokémon Karmesin und Purpur:

Wann kommt das neue Pokémon? Am 18. November erscheint das Gen 9-Pokémonspiel für die Nintendo Switch. Bis dahin dürften aber noch einige Neuigkeiten zu erwarten sein, bisher gibt es noch einige offene Fragen zur Story und vielem mehr.

Freut ihr euch drauf? Was haltet ihr von den Leaks?