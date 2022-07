Um Pokémon Karmesin und Purpur ranken sich immer mehr mysteriöse Rätsel und Mythen. Das verdanken wir vor allem einem angeblichen Insider, der Leaks in Form von Andeutungen veröffentlicht. Seine neueste Behauptung dreht sich um einen Vergleich von Pokémon Karmesin und Purpur mit Detroit Become Human. Offenbar soll es zwischen den beiden Spielen Ähnlichkeiten geben. Unklar bleibt, ob das stimmt und wie diese Ähnlichkeiten aussehen könnten.

Wird Pokémon Karmesin und Purpur wie Detroit Become Human?

Darum geht's: Das Gen 9-Pokémonspiel Karmesin und Purpur kommt noch dieses Jahr. Es macht auch eine ganze Menge anders, als es die meisten bisherigen Pokémonspiele tun. Wir können zum Beispiel im Koopmodus mit bis zu vier Personen durch eine nahtlose Open World streifen. Aber womöglich gibt es da noch sehr viel mehr, wie zum Beispiel Entscheidungen, die sich auf den weiteren Verlauf der Geschichte auswirken könnten.

Hier seht ihr einen Trailer zum nächsten Pokémon:

Wie in Detroit Become Human? Der nebulöse Leaker Zodiac Khuller aka Riddler_Khu zeichnet sich durch seine Rätsel aus. Die geben oft wohl Hinweise auf einige Dinge, die uns in Pokémon Karmesin und Purpur erwarten. Beispielsweise könnte es sein, dass wir Pokémon vor eine Art Streitwagen spannen, auf ihnen reiten oder Wettrennen absolvieren:

Das neueste Rätsel stellt nun ein Bild dar, dass Detroit: Become Human zeigt. Dazu schreibt der Zodiac-Riddler, dass wir "ähnliches Zeug" in Titan sehen würden. Bei Titan handelt es sich laut GameRant um einen Codenamen für das nächste Pokémon-Spiel.

Was heißt das jetzt? Das ist und bleibt natürlich die Preisfrage. Dass es in Pokémon Karmesin und Purpur haufenweise Androiden gibt, oder uns eine Story à la David Cage erwartet, wirkt wohl eher unwahrscheinlich. Allerdings könnte hiermit durchaus gemeint sein, dass wir auch in Pokémon Karmesin und Purpur einige Entscheidungen treffen können, die sich auf die entsprechend verzweigende Story auswirken könnten. Eventuell erwarten uns sogar viele verschiedene Enden.

Einen offiziellen Release-Termin gibt es für die beiden Pokémon-Editionen Karmesin und Purpur noch nicht. Aber es dauert nicht mehr allzu lange, bis sie erscheinen: Ende dieses Jahres soll es schon soweit sein, zur Feiertagssaison dürft ihr die Gen 9-Titel höchstwahrscheinlich in den Händen halten.

Freut ihr euch drauf? Was aus Detroit Become Human würdet ihr gern in Pokémon Karmesin und Purpur sehen?