Pokémon Karmesin/Purpur: So lernen Koraidon und Miraidon die Fähigkeiten Schwimmen, Gleiten und Co.

Koraindon oder Miraidon sind eure wichtigsten Begleiter in Pokémon Karmesin/Purpur. Mit ihnen könnt ihr euch nicht nur schneller durch die Open World bewegen, sondern auch sonst unzugängliche Orte erreichen. Allerdings nicht von Anfang an, denn die verschiedenen Fähigkeiten der Reit-Pokémon müsst ihr erst einmal freischalten. Wie ihr das tut und welche Fähigkeiten ihr dafür bekommt, lest ihr hier.

So schaltet ihr neue Fähigkeiten für Koraidon/Miraidon frei

Insgesamt fünf Fähigkeiten könnt ihr für Koraidon und Miraidon im Spielverlauf bekommen: Sprinten, Hochsprung, Schwimmen, Gleiten und Klettern. Um sie freizuschalten, müsst ihr den Pfad der Legenden beschreiten und die fünf Herrscher-Pokémon finden und besiegen. anschließend bekommt ihr eine Cutscene, bei der ihr eurem Reit-Pokémon ein Sandwich füttern könnt, das eine neue Fähigkeit freischaltet.

Achtung, Spoiler! Wir verraten in diesem Artikel, welche Fähigkeiten ihr für Koraidon und Miraidon freischalten könnt. Außerdem nennen wir Namen, Typ und empfohlenes Level der Herrscher-Pokémon, zeigen aber keine Bilder von ihnen.

Sprinten für Koraidon/Miraidon freischalten

Um das Sprinten freizuschalten, müsst ihr das Herrscher-Pokémon der Steinklippe besiegen. Ihr findet es direkt östlich der Hauptstadt Mesalona City, in der "Südlichen Zone 3."

Pokémon: Klibbe

Klibbe empfohlenes Level: 16

16 Herrscher-Typ: Wasser

Schwimmen für Koraidon/Miraidon freischalten

Damit ihr mit Koraidon oder Miraidon schwimmen könnt, müsst ihr den Herrscher des weiten Himmels finden. Es befindet sich ganz im Westen der Karte, genau genommen auf einem Berg in der Westlichen Zone 1.

Pokémon: Adebom

Adebom empfohlenes Level: 20

20 Herrscher-Typ: Flug/Unlicht

Hochsprung für Koraidon/Miraidon freischalten

Für diese Fähigkeit müsst ihr den Herrscher des verborgenen Stahls finden und im Kampf besiegen. Ihr findet es ganz im Osten der Karte und nordöstlich vom Herrscher der Steinklippe in der "Östlichen Zone 3".

Pokémon: Schlurm

Schlurm empfohlenes Level: 29

29 Herrscher-Typ: Stahl

Gleiten für Koraidon/Miraidon freischalten

Gleiten bekommt ihr vom Herrscher der bebenden Erde. Welches Pokémon euch erwartet und welchen Typ es hat, unterscheidet sich je nach eurer Edition. Ihr findet den Herrscher ganz im Westen der Karte in der Brutzelwüste.

Pokémon: Riesenzahn oder Eisenrad

Riesenzahn oder Eisenrad empfohlenes Level: 45

45 Herrscher-Typ: Boden/Kampf (Karmesin) oder Boden/Stahl (Purpur)

Klettern für Koraidon/Miraidon freischalten

Für die letzte Fähigkeit müsst ihr zum Caldero-See im Nord-Westen der Karte reisen. Hier müsst ihr mit dem Nigiragi im Süden der kleinen Insel interagieren, damit der Herrscher der Drachentäuschung erscheint.

Pokémon: Heerashai

Heerashai empfohlenes Level: 56

56 Herrscher-Typ: Wasser

Warnung: der folgende Absatz enthält einen kleinen Spoiler zum Herrscher der Drachentäuschung. Habt ihr Heerashai besiegt, erscheint mit Nigiragi ein zweites Herrscher-Pokémon, das ihr besiegen müsst. Es ist Level 57 und hat den Typ Drache/Wasser.

Mehr zu Karmesin und Purpur

Pokémon Karmesin und Purpur ist frisch am 18. November exklusiv für die Nintendo Switch erschienen. Seid ihr grad selbst fleißig am Spielen, haben wir bereits einige Tipps für euch, etwa wie ihr mit der neuen Zucht Eier ausbrütet oder gemeinsam im Koop mit Freund*innen spielt.

Habt ihr Probleme mit der Technik des Spiels, gibt es außerdem einen einfachen Trick, der gegen das Ruckeln bei Karmesin und Purpur helfen kann.