Pokémon Karmesin/Purpur: Name ändern - So einfach könnt ihr eure Taschenmonster umbenennen

Habt ihr den einen richtig ärgerlichen Fehler in Pokémon Karmesin oder Purpur begangen? Habt ihr einem eurer Taschemonster einen Spitznamen verpasst, den ihr bereut? Oder vielleicht sogar vergessen, überhaupt einen individuellen Namen zu wählen? Keine Sorge, denn das lässt sich in den beiden neuen Editionen ganz leicht beheben. Wir verraten euch, wie's geht.

Spitznamen ändern in wenigen einfachen Schritten

In früheren Titeln der Reihe war es teilweise noch etwas komplizierter, euren Pokémon neue Namen zu verpassen. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle musstet ihr nämlich beispielsweise erst mal die Stadt Ewigenau erreichen und dort einen NPC (den sogenannten Namenbewerter) aufsuchen, um euren Taschenmonstern schönere Namen zu verpassen, wenn ihr mit eurer ersten Wahl nicht zufrieden wart. In Karmesin und Purpur könnt ihr dagegen die Namen eures Teams auch einfach unterwegs schnell ändern.

So geht die Namensänderung in Karmesin/Purpur:

Ruft das X-Menü auf.

Wählt ein Pokémon aus eurem Team links aus der Leiste aus.

Klickt auf den ersten Menüpunkt "Bericht".

Klickt noch mal auf X. Ganz unten wird euch übrigens in der Schaltfläche auch angezeigt, dass ihr auf diesem Button den Spitznamen ändern könnt. Das ist aber leicht zu übersehen.

Es öffnet sich direkt die Schaltfläche, in die ihr den neuen Namen tippen könnt. Dann einfach bestätigen. Fertig!

Sind euch die Spitznamen eurer Pokémon wichtig? Seid ihr froh, dass ihr sie so leicht ändern könnt?