Pokémon Karmesin/Purpur: So bekommt ihr den Schillerpin und vervollständigt den Pokédex

Wer in den Pokémon-Spielen auf die Jagd nach Shinys gehen will, kommt fast nicht drum herum, sich den Schillerpin zu besorgen. Der erhöht eure Chance auf das Auftauchen eines der seltenen Formen nämlich drastisch. Entsprechend ist es aber auch in Pokémon Karmesin und Purpur wieder gar nicht so leicht, an ihn zu kommen. Wir erklären euch, wie es geht und geben euch ein paar Tipps.

So bekommt ihr das Shiny Charm in Karmesin/Purpur

Den auch als Shiny Charm bekannten Schillerpin bekommt ihr unter einer scheinbar simplen Bedingung: Ihr müsst den Paldea-Pokédex vervollständigen. Habt ihr das geschafft, bekommt ihr einen Anruf und könnt euch ins Biologie-Klassenzimmer an der Akademie begeben. Hier bekommt ihr dann den Schillerpin von eurem Klassenlehrer Jim ausgehändigt.

Tipps zum Vervollständigen des Pokédex

Dass diese Voraussetzung aber gar nicht so einfach ist, weiß wohl jeder Pokémon-Veteran. Besonders die Editions-exklusiven Pokémon machen euch das Sammeln schwer. Die meisten von ihnen könnt ihr immerhin auch in Raid-Battles fangen. Und auch im Koop könnt ihr exklusive Pokémon fangen, wenn ihr euch an eine Bedingung haltet:

Bei Paradox-Pokémon und Legendarys habt ihr diese Möglichkeiten aber nicht. Hier seid ihr auf das Tauschen angewiesen. Zum Glück haben findige Fans bereits ein System entwickelt, dass das Tauschen via Code vereinfacht. So habt ihr auch ohne Pokémon-Freund*innen eine gute Chance, schnell die richtigen Tauschpartner*innen für eure gesuchten Pokémon zu finden:

Wie Pokémon Karmesin/Purpur im GamePro-Test abgeschnitten hat, könnt ihr hier sehen:

Das bringt der Schillerpin und so erhöht ihr Shiny-Chancen weiter

Unter normalen Umständen beträgt eure Chance, ein Shiny-Pokémon zu finden 1:4096. Habt ihr einen Schillerpin im Gebäck verdreifachen sie sich bereits, nämlich auf 1:1365. Diese Chance könnt ihr dann noch weiter steigern, etwa indem ihr bestimmte schillernde Sandwiches zubereitet. Einen Überblick über die einzelnen Faktoren für wilde Pokémon und Eier findet ihr auch hier:

Aktuell gibt es in Pokémon Karmesin/Purpur auch noch einige Exploits, die ihr nutzen könnt. So könnt ihr mit einem Picknick bei Massenaufläufen ganz leicht Shinys spawnen oder einen Trick nutzen, der euch Shinys sogar vervielfältigen lässt, wenn ihr an bestimmten Orten seid.