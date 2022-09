Pokémon Karmesin/Purpur: Lahme Preorder-Boni sorgen für beißenden Spott

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen diesen Herbst. Wer will, kann die beiden Editionen der Gen 9-Spiele auch wieder vorbestellen und wie so oft winken einige Boni, wenn ihr das tut. Die lassen hier allerdings zu wünschen übrig, was bei vielen Trainern und angehenden Fans für belustigte bis enttäuschte Reaktionen sorgt.

Wer Pokémon Karmesin/Purpur vorbestellt, bekommt nur ein paar Standard-Items

Darum geht's: Pokémon Karmesin und Purpur bringen zum ersten Mal eine nahtlos begehbare Open World und außerdem auch die Möglichkeit, das Ganze im Koop zu spielen. Selbstverständlich erwarten euch auch diverse neue Pokémon und neue Funktionen wie die Terakristallisierung. Aber die Vorbestellungs-Boni für das nächste Pokémonspiel sorgen für Spott.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Gen 9-Pokémon ansehen:

Die Preorder-Boni für Pokémon Karmesin und Purpur bestehen aus einem Heilungs-Set. Das beinhaltet drei verschiedene Sorten In-Game-Items, die allesamt nichts besonderes sind. Zumindest sorgt das von Amazon getwitterte Bild für äußerst durchwachsene Reaktionen. Darin enthalten sind:

10 Tränke

10 Hyperheiler

3 Beleber

Das sorgt für Spott: Diese Boni kommen nicht besonders gut an. Unter dem Tweet wird zum Beispiel argumentiert, dass es sich dabei um nichts Besonderes handle und derartige Items problemlos innerhalb der ersten Stunden des Spiels gekauft werden könnte – und sogar noch Geld übrig wäre, bevor man zum ersten Arenakampf kommt.

Viele Trainer reagieren mit Sarkasmus:

Twitter-User Zach scherzt, diese 10 Tränke würden alles verändern und ordentlich Interesse wecken:

Wenig überraschend wollen einige wohl auf eine Vorbestellung verzichten:

Es gibt aber auch einen wirklich coolen Bonus für Frühkäufer*innen

Für Frühkäufer*innen: Wenn ihr euch Pokémon Karmesin und Purpur bis zum 28. Februar 2023 im Nintendo eShop kaufen wollt, könnt ihr ein besonderes Pokémon abgreifen. Dabei handelt es sich um ein spezielles Pikachu, das zwei einzigartige Charakteristika besitzt:

Es kennt die Attacke Fliegen, die es normalerweise nicht beherrscht.

Sein Tera-Typ ist Flug.

Zur Vorbestellung hier entlang:

Kein Preorder-Bonus: Dafür müsst ihr Pokémon Karmesin oder Purpur aber nicht vorbestellen, sondern nur bis Ende Februar 2023 kaufen. Das sollte zu schaffen sein, wenn ihr wollt, immerhin erscheint das Spiel eigentlich schon am 18. November 2022. Zusätzlich gibt es dann auch noch diese Items obendrauf:

10 Tränke

5 Hyperheiler

3 Beleber

3 Äther

1 Sonderbonbon

1 Nugget

Das bedeutet, dass der Anreiz, sich Pokémon Karmesin oder Purpur vorzubestellen, ungefähr gegen Null geht. Zumindest motiviert es nicht besonders, die Katze im Sack zu kaufen, wenn ich genau dieselben Items auch bekomme, wenn ich die ersten Tests abwarte und das Spiel erst zum Release oder sogar nach dem regulären Launch kaufe.

Wer will, kann sich außerdem auch ein Doppelpack mit beiden Editionen holen. Das enthält dann sowohl Purpur als auch Karmesin und außerdem bekommt ihr auch noch ein Steelbock obendrauf. Es handelt sich dementsprechend dabei um eine physische Edition. Auf der offiziellen Webseite steht allerdings bisher nur, dass diese Version zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein soll.

Wie findet ihr die Preorder-Boni? Was würdet ihr euch stattdessen wünschen?