Viele Pokémon Karten werden bald irrelevant – welche Sets ihr jetzt kaufen solltet

Durch die neue Rotation werden viele ältere Karten in Kürze auf Turnieren illegal.

Am 10. April ist es soweit: Die Standard-Rotation des Pokémon TCGs tritt in Kraft und macht viele alte Karten für Turniere illegal. Dadurch sind viele alte, spielstarke Decks auf einen Schlag nicht mehr nutzbar und neue Decks treten ins Rampenlicht. Wir zeigen euch, welche Decks jetzt verboten sind und auf welche Sets ihr euren Fokus legen solltet.

Das bedeutet die Standard-Rotation für das Pokémon TCG

Wie jedes Jahr rotieren im Pokémon TCG ältere Karten aus dem Standard-Format heraus, um Platz für neue Karten und neue Strategien zu machen. Eine Praxis, die man auch von anderen Kartenspielen wie Magic: the Gathering oder Hearthstone kennt.

Für Pokémon-Spieler*innen bedeutet dass, dass ab dem 10. April alle Karten, die mit einem G auf der Karte markiert sind, im Standardformat nicht mehr erlaubt sind. Dort sind dann nur noch Karten mit den Buchstaben H, I und J zugelassen.

Während G das Standardformat verlässt, werden neue Karten ab jetzt mit einem J markiert.

Das bedeutet einen massiven Wandel, da viele seit Jahren etablierte Meta-Decks plötzlich unspielbar geworden sind. Auch bestehende Decks müssen sich anpassen, da viele Trainerkarten ebenfalls vom Wechsel betroffen sind. Diese Karten-Sets sind nach der Rotation noch erlaubt:

Ich rate euch, euren Fokus auf die neuesten Sets, also Optimale Ordnung, Erhabene Helden und Fatale Flammen zu legen, deren Karten gelten als besonders spielstark und sind außerdem noch eine ganze Weile legal.

Die neue Pokémon-Meta: fünf Decktipps für das neue Format

Mega-Zygarde ex

Dieses Deck dreht sich komplett um den Star des neuesten Sets. Die neue Mega-Form von Zygarde hat mit Tilgendes Nichts eine unfassbar mächtige Attacke zu bieten, die auf einen Schlag alle Pokémon angreift und zu 50 % 150 Schadenspunkte an ihnen anrichtet. Die Ausrüstungskarte Datenkern stattet es außerdem mit der Attacke Geosprenger aus, die genug Schaden macht um so gut wie jeden Gegner sofort vom Platz zu putzen.

Mein aktuelles Lieblingsdeck besteht ausschließlich aus Kampf-Pokémon

Da die Attacken von Mega-Zygarde ex recht kostspielig sind, kommen mit Bithora, Sonnfel und Lunastein weitere Kampf-Pokémon hinzu, die es euch ermöglichen, mehr Energien an eure Pokémon anzulegen und euch mehr Karten ziehen lassen. Außerdem ermöglicht euch die neue Trainerkarte Tarragon, abgelegte Kampf-Energie zurück auf die Hand zu nehmen.

Wichtigste Sets für das Deck: Optimale Ordnung Mega-Entwicklung

Silvarro ex

Ein weiterer Star, der durch Optimale Ordnung seinen Einzug hält ist das Pflanzen-Pokémon Silvarro ex. Es hat zwar nur eine Attacke, aber die es hat wirklich in Sich: Der Schmetterpfeil fügt nicht nur 240 Schadenspunkte zu, sondern entfernt auch eine Energiekarte vom aktiven Pokémon des Gegners. Normalerweise kostet die Attacke vier Energie, aber wenn der Gegner genau vier Karten auf der Hand hat, reduzieren sich die Kosten auf eine Energie.

Dieses Deck legt einen starken Fokus auf die Handkontrolle des Gegners

Wie gut, dass es mit Vivillon und der Trainerkarte Richter zwei sehr verlässliche Möglichkeiten gibt, das zu erreichen. Wald der Vitalität sorgt als Stadion-Karte außerdem dafür, dass ihr Silvarro ex schneller zum Einsatz bringen könnt, da ihr seine Vorstufen im selben Zug weiterentwickeln könnt.

Wichtigste Sets für das Deck: Optimale Ordnung Mega-Entwicklung

Simsala

Dieses Deck kommt tatsächlich ganz ohne Mega- oder ex-Pokémon aus und hat zudem die Möglichkeit so viele Karten zu ziehen, wie kaum ein anderes Deck. Das ist auch bitter nötig, denn die Attacke von Simsala besagt, dass ihr für jede Karte auf eurer Hand zwei Schadensmarken auf das aktive Pokémon des Gegners legen dürft.

Da es sich hier nicht um Schaden durch eine Attacke handelt, spielen Resistenzen oder sonstige Defensiv-Fähigkeiten keine Rolle und der Schaden kommt in den allermeisten Fällen durch. Durch Dummimisel, den Effekt von Kadabra und Simsala und den Effekt eurer Gewinn-Energie zieht ihr möglichst viele Karten, um mit Simsala möglichst viel Schaden auszuteilen. Achtet darauf, immer gleich mehrere Simsalas auf eurer Bank parat zu haben, da es nur sehr geringe KP hat und dadurch schnell kampfunfähig gemacht werden kann.

Wichtigste Sets für das Deck: Mega-Entwicklung Prismatische Entwicklungen

Mega-Kangama ex

Neben Mega-Zygarde tut sich noch eine weitere Mega-Entwicklung hervor, die schon etwas länger ihr Unwesen treibt: Mega-Kangama ex ist schnell einsatzbereit, da es ein Basis-Pokémon ist, lässt euch durch seine Fähigkeit mehr Karten ziehen und haut mit der Attacke Schnellfeuerkombo ordentlich rein, denn je nachdem, wie stark euer Glück ist, fügt die Attacke mehr Schaden zu.

Wer einfach nur zuhauen will, für den ist dieses Deck ideal.

Um dafür zu sorgen, dass euer Mega-Kangama ex nicht so schnell das zeitliche segnet, solltet ihr Bisofank in euer Deck integrieren, denn solange ihr zwei davon auf dem Feld habt, werden euren normalen Pokémon 60 Schadenspunkte weniger zugefügt. Zusammen mit den 300 KP von Mega-Kangama ex ergibt das eine fast unüberwindbare Mauer.

Wichtigste Sets für das Deck: Mega-Entwicklung Stellarkrone

Ns Zoroark ex

Im Set Reisegefährten kehrten die Trainer-Pokémon zurück, also Pokémon, die eine besondere Bindung zu ihrem Trainer haben und deswegen besondere Fähigkeiten haben und durch spezielle Trainerkarten unterstützt werden können. Der Trainer N tut sich dabei besonders hervor, da seine Pokémon untereinander besonders starke Synergien haben.

Trainerdecks sind sehr speziell auf einen Spielstil zugeschnitten, was sie besonders gut für den Einstieg ins TCG macht.

Die Strategie sieht wie folgt aus: Ns Zoroark ex übernimmt die Rolle des Angreifers, während Flampivian und Reshiram auf der Bank warten. Mit der Attacke Nachtjoker kann Ns Zoroark die Attacken der anderen N-Pokémon auf der Bank kopieren, braucht dafür selbst aber nur zwei Energie, sodass ihr euch effektiv Energie sparen könnt.

Wichtigstes Set für dieses Deck: Reisegefährten