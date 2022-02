Pokémon-Legenden Arceus: Alle Baby-Pokémon und wo ihr sie findet

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es einige Pokémon, die eine Babyform haben. Diese Entwicklungen sind oftmals etwas schwieriger zu finden, als die nächste Stufe. Deshalb helfen wir euch dabei die 13 Baby-Pokémon in der Welt ausfindig zu machen.

Das sind die Fundorte der Baby-Pokémon

Im Folgenden fassen wir für euch zusammen, wo ihr die Baby-Pokémon finden könnt:

Elekid : Firnfälle, Gipfelschwadentunnel, Pfad zum Kampffeld

: Firnfälle, Gipfelschwadentunnel, Pfad zum Kampffeld Klingplim : Elysien-Bergpfad, See der Stärke

: Elysien-Bergpfad, See der Stärke Knospi : Feenweiher, Füldene Felder, Großmaulmoor

: Feenweiher, Füldene Felder, Großmaulmoor Magby : Feuerspei-Insel

: Feuerspei-Insel Mampfaxo : Geweihanhöhe, Schneeblicktherme,

: Geweihanhöhe, Schneeblicktherme, Mantirps : Ginkgo-Strand, Stilles Binnenmeer

: Ginkgo-Strand, Stilles Binnenmeer Mobai : Elysien-Tempelrunnen, Wolkenmeerkamm

: Elysien-Tempelrunnen, Wolkenmeerkamm Pantimimi : Hufeisenwiesen, Sandgemmenheide

: Hufeisenwiesen, Sandgemmenheide Pichu : Flora-Rodefläche, Waldesküche

: Flora-Rodefläche, Waldesküche Pii : Feenweiher

: Feenweiher Riolu : Firnfälle, Schneeblicktherme

: Firnfälle, Schneeblicktherme Togepi : Badelagune, Stilles Binnenmeer, Wollgraswiese

: Badelagune, Stilles Binnenmeer, Wollgraswiese Wonneira: Erztunnel, Lawinenhügel, Obsidian-Wasserfall, Versteckte Bucht

Kein Züchten: Normalerweise ist es ganz einfach, an Baby-Pokémon zu kommen. Ihr züchtet euch sonst einfach die Vorstufen. Da es in Pokémon-Legenden Arceus aber keine Mechanik fürs Züchten gibt, seid ihr darauf angewiesen, die Babyformen in der Spielwelt zu finden. Manche von ihnen sind seltener als andere, deshalb könnte es etwas länger dauern, bis ihr sie habt.

Sie sind sehr schreckhaft: Ein allgemeiner Tipp beim Fangen von Baby-Pokémon ist, dass ihr sehr vorsichtig sein müsst. Denn die kleinen Monster sind sehr aufmerksam und laufen schnell vor euch weg. Nutzt deshalb viel Stealth und versteckt euch möglichst im hohen Gras.

Auch wenn Pokémon-Legenden Arceus erschienen ist, gibt es noch einige ungeklärte Rätsel. So haben Dataminer im Code des Spiels einen mysteriösen Pokéball entdeckt. Das Besondere daran ist aber, dass dieser nicht im Spiel ist und niemand genau weiß, was der Ball kann.

Habt ihr schon die Baby-Pokémon eingefangen?