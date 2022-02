Pokémon-Legenden: Arceus - Mit diesem Kletter-Trick kommt ihr auf jeden Berg

Die großen Gebiete von Pokémon-Legenden: Arceus sind die Heimat von zahlreichen Pokémons. Leider gibt es keine Möglichkeit im Spiel zu springen und so höher gelegene Ebenen zu erreichen. Doch ein findiger Pokémon-Fan hat einen Trick entdeckt, mit dem es gelingt, selbst die höchsten Gipfel der Hisui-Region zu erklimmen.

Mit Pokéball-Trick gelangt ihr auf Berge

Wie funktioniert der Trick? Auf Twitter beschreibt User ScarletAkuma_, wie der Trick abläuft. Ihr müsst mithilfe eines Pokéballs zielen, während ihr noch in der Bewegung seid und einen Berg hinauflauft. So ist es möglich, den Berg einfach hochzuschlittern:

Sollte der Berg zu steil sein, gibt es einen weiteren Trick: Lasst die Taste für das Zielen mit dem Pokéball los und drückt ihn in schneller Abfolge erneut. Auf diese Weise könnt ihr selbst die steilsten Gipfel erklimmen.

Wofür soll das gut sein? Mit dem einfachen Trick spart ihr euch eine Menge Zeit beim Erkunden der Spielwelt, da ihr so keine größeren Wege mehr in Kauf nehmen müsst. Da viele Spieler*innen viel Zeit in das Fangen von Pokémon und das Erledigen von Nebenquests investieren, ist jede gesparte Minute wertvoll.

Bewegungsfreiheit eingeschränkt

Der Hauptcharakter kann zwar nicht springen, dafür ist es möglich, eine Hechtrolle auszuführen. Allerdings hilft die Hechtrolle normalerweise nicht, höher gelegene Plattformen zu erreichen oder andere Hindernisse zu überwunden, sondern kann im Kampf zum Ausweichen genutzt werden.

Allerdings zeigt ein User in den Kommentaren, dass es auch mithilfe der Hechtrolle möglich ist, höher gelegene Areale zu erreichen. Ein Blizzardsturm hilft dem Charakter dabei, höher geschleudert zu werden und so den Hügel zu erklimmen:

Das Klettern in Arceus ist leider generell sehr eingeschränkt und oft nur mit den entsprechenden Pokémon möglich. Solltet ihr also mit dem normalen Klettern nicht weiterkommen oder nicht im Besitz eines Pokémons sein, das euch zu entfernten Punkten bringen kann, könnte der Kletter-Trick eine gute Alternative sein.

Uns hat die Kletterei übrigens stark an den Pferde-Trick in The Elder Scrolls: Skyrim erinnert und unsere teils kläglichen Versuche jeden noch so steilen Berg in Himmelsrand zu bekraxeln. Falls ihr eine Auffrischung braucht, wie das damals aussah, schaut mal in das Video von D4rw1N. Auch heute noch sehr amüsant das Ganze.

Habt ihr den Trick schon ausprobiert? Wie findet ihr die Fortbewegungsmöglichkeiten in Pokémon-Legenden: Arceus?