In Pokémon-Legenden: Arceus begegnet ihr Pokémon nicht mehr zufällig, vielmehr streifen sie nun in der Welt umher. Es liegt an euch, so viele Einträge wie möglich für den ersten Pokédex der Region zu erstellen.

Um diesen möglichst schnell zu füllen, bietet es sich an, das Normal-Pokémon Evoli zu fangen, da es sich in insgesamt acht weitere Pokémon weiterentwickeln kann. Dot Esports schreibt, wo ihr das unter Fans beliebten Pokémon direkt zu Beginn des Spiels finden könnt.

Wo kann ich Evoli finden? Das Pokémon befindet sich in den Obsidianfeldlanden, also im Startgebiet. Geht dort bis ganz in den Norden der Hufeisenwiesen und begebt euch dort angekommen an das Ufer des nordwestlichen Teichs. Bringt etwas Geduld mit, denn die Spawnrate von Evoli ist leider nicht so häufig.

Ist Evoli nicht in Sicht, müsst ihr die Expedition verlassen und eine neue starten. So könnt ihr alle Pokémon resetten und möglicherweise Evoli begegnen.

Evoli kann zwar an weiteren Orten im Spiel gefunden werden, allerdings erst im weiteren Spielverlauf. Wollt ihr Evoli also so schnell wie möglich fangen, solltet ihr in der genannten Gegend auf Streife gehen.

Für unsere Kollegin Eleen ist Pokémon-Legenden: Arceus die unerwartete Super-Evolution:

Items zur Weiterentwicklung

Was brauche ich zum Fangen? Sobald Evoli euch sieht, wird es euch attackieren. Federbälle eignen sich in der Situation besonders gut, um Evoli zu fangen. Doch für den Fall der Fälle lohnt es sich, weitere Pokébälle mit im Gepäck haben.

Habt ihr Evoli einmal gefangen, könnt ihr es in acht unterschiedliche Formen weiterentwickeln. Je nachdem, welches der acht Pokémon ihr erhalten wollt, müsst ihr bei einem Levelaufstieg des Pokémon andere Bedingungen erfüllen. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

Flamara: Evoli muss einen Feuerstein tragen

Evoli muss einen Feuerstein tragen Blitza: Evoli muss einen Donnerstein tragen

Evoli muss einen Donnerstein tragen Aquana: Evoli muss einen Wasserstein tragen

Evoli muss einen Wasserstein tragen Psiana: Evoli muss eine hohe Zuneigung haben und sich tagsüber entwickeln

Evoli muss eine hohe Zuneigung haben und sich tagsüber entwickeln Nachtara: Evoli muss eine hohe Zuneigung haben und sich nachts entwickeln

Evoli muss eine hohe Zuneigung haben und sich nachts entwickeln Glaziola: Evoli muss einen Eisstein tragen

Evoli muss einen Eisstein tragen Folipurba: Evoli muss einen Blattstein tragen

Evoli muss einen Blattstein tragen Feelinara: Evoli muss eine hohe Zuneigung haben und eine Attacke vom Typ Fee haben

Auf diese Weise könnt ihr acht weitere Einträgt für euren ersten Pokédex sammeln. Insgesamt gibt es 242 Pokémon, die ihr fangen müsst. Welche das alles sind, findet ihr in einer separaten Auflistung. Solltet ihr euch nicht für das Sammeln, sondern nur für die Hauptgeschichte interessieren, dürft ihr mit rund 25 bis 30 Spielstunden rechnen. Um einen möglichst reibungslosen Einstieg zu haben, könnt ihr euch zusätzlich unsere 14 Tipps für den perfekten Einstieg ansehen.

Habt ihr Evoli in Pokémon-Legenden: Arceus bereits entdecken können?