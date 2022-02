Pokémon Arceus Gratis-Update: Kostenloser DLC bringt sofort neue Missionen und Boni

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um eine mögliche Erweiterung zu Pokémon-Legenden Arceus. Aus diesem Grund haben viele damit gerechnet, dass im Rahmen der gestrigen Pokémon Presents ein großer DLC angekündigt wird. Und tatsächlich bekommt Arceus neue Inhalte spendiert, jedoch in deutlich kleinerem Rahmen, als im Vorlauf vermutet. Update 1.1 ist kostenlos und steht ab sofort zum Download bereit.

Der Download ist in erster Linie für diejenigen unter euch interessant, die ihr Abenteuer in Hisui bereits beendet haben, denn der DLC „Ein neuer Tag in Hisui“ bringt Endgame-Inhalte, für die ihr die Hauptmission abschließen müsst. Es warten viele neue Herausforderungen auf euch (via Legends Arceus):

Massenaufläufe von Pokémon: An mehreren Orten zugleich können ganze Horden der Taschenmonster an einem Fleck auftauchen. Eure Aufgabe ist es, dieses Phänomen zu erforschen. Zudem findet ihr hier einige Pokémon, die sonst nur schwer zu finden sind.

Traumkampfserie: Wenn euch die Kämpfe bisher nicht schwer genug waren, seid ihr hier genau richtig. Legt ihr euch in eurem Quartier schlafen, könnt ihr an einer Herausforderung von Arceus höchstpersönlich teilnehmen. Das göttliche Pokémon lässt euch gegen extrem starke Gegner antreten, darunter auch mehrere Legendäre Monster gleichzeitig.

Neue Kämpfe auf dem Übungsplatz: Auch in Jubeldorf warten weitere starke Gegner auf euch. Hierfür begebt ihr euch zum Übungsplatz, auf dem ihr gegen die Wächter und Wächterinnen antreten könnt, die ihr im Laufe des Abenteuers kennengelernt habt. Teilweise müsst ihr diese mit einem einzigen Pokémon besiegen.

Hier seht ihr den Trailer zu den Gratis-Inhalten:

Neue Geheimgeschenk-Boni

Boni-Bälle: Zu guter Letzt warten noch einige Items darauf, kostenlos von euch abgestaubt zu werden. Bis zum 31. März 2022 könnt ihr im Geheimgeschenke-Menü den Code ARCEUSADVENTURE eingeben und folgende Pokébälle erhalten:

30 Hyperbälle

30 Tonnenbälle

30 Düsenbälle

Wie ihr Geheimgeschenke in Pokémon-Legenden Arceus freischaltet, erfahrt ihr hier:

0 1 Mehr zum Thema Pokémon-Legenden: Arceus – Geheimgeschenke freischalten

Game Freak hat für 2022 neue Spiele in Arbeit:

Weitere News zu Pokémon-Legenden Arceus:

Pokémon Karmesin und Purpur angekündigt

Das Highlight der Pokémon Presents waren aber definitiv die neuen Serien-Teile Pokémon Karmesin und Purpur, die Ende 2022 für die Nintendo Switch erscheinen sollen. Bis auf die drei Starter kennen wir kaum Details zur 9. Generation. Allerdings scheint es sich wohl um eine Open World zu handeln, für die viele Elemente aus Pokémon-Legenden Arceus übernommen werden.

Habt ihr Lust auf die Endgame-Inhalte für Arceus?