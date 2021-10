Pokémon Legends Arceus enthüllt düstere Todes-Story hinter Hisui-Zoruas Herkunft

Was hat das knuffige kleine Fuchs-Monster eigentlich getan, dass es so etwas verdient? Ein Trailer für Pokémon-Legenden: Arceus zeigt die neue Hisui-Form von Zorua. Der offizielle Pokémon-Twitter Account hat außerdem die Hintergrundgeschichte dieses Taschenmonsters verraten – und die will uns wirklich ein Tränchen entlocken. Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Tragische Geschichte

Darum geht es: Pokémon-Spiele gehören zu den Titeln, die viele von uns zur Entspannung spielen. Sie vermitteln einfach gute Laune. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem hier und da mal eine tragische Geschichte versteckt wäre. Gerade Geister-Pokémon kommen oft mit einem traurigen Hintergrund daher. Die neue Hisui-Form von Zorua, der wir in Pokémon-Legenden: Arceus begegnen können, stellt da keine Ausnahme dar.

Hier könnt ihr euch den Trailer für das Pokémon ansehen:

Auf dem offiziellen Pokémon-Twitter Account erfahren wir, dass Hisui-Zoruas die Geister toter Zoruas sind. Diese sind ausgewandert, weil sie von den Menschen aus ihrer ursprünglichen Heimat vertrieben wurden. Ziemlich fies und schwer vorstellbar, wenn man sich das niedliche Fuchs-Monster ansieht. Aber es kommt noch übler: Die Zoruas kamen nämlich mit den Bedingungen in dieser rauen Gegend nicht klar und konnten darum nicht überleben.

Es ist nur verständlich, dass die Zoruas nach dieser schlimmen Erfahrung als bösartige Geister zurückgekehrt sind. Auf Twitter lesen wir:

Ihre fortbestehenden Seelen wurden durch die Macht ihres Grolls in dieser Geister-Form wiedergeboren.

Das Hisui-Zorua wird im Gegensatz zu seiner normalen Form als Grollfuchs-Pokémon kategorisiert. Es kombiniert die Typen Geist und Normal. Es entwickelt sich zum Hisui-Zoroark. Am 28. Februar könnt ihr die Taschenmonster im neuen Pokémon-Spiel kennenlernen.

Was sagt ihr zu dieser Hintergrundgeschichte und welches Pokémon hat eurer Meinung nach die bislang tragischste Story?