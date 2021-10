Pokémon Legends Arceus lüftet Geheimnis des Horror-Trailers und zeigt neue Pokémon-Formen

Vor wenigen Tagen sorgte The Pokémon Company mit einem untypischen Trailer zu Pokémon Legends Arceus für Aufsehen in der Community. Schließlich deutete ein (leicht) verstörendes Video den Tod eines Charakters an.



Was ist neu? Nun wurde eine neue Version des Trailers auf dem offiziellen YouTube-Channel von Pokémon veröffentlicht, ganz ohne Bildstörung. Und dieser zeigt uns zwei neue Formen bekannter Pokémon!



Hier ist der mysteriöse Horror-Trailer ohne Störung:

Welche neuen Pokémon-Formen werden gezeigt?

Am Ende des Trailers offenbaren sich zwei neue Hisui-Formen, nämlich die von Zorua und Zoroark. Zwei fuchsartige Taschenmonster, die in der fünften Generation eingeführt wurden und in ihrer Standard-Form dem Typus Unlicht angehören.

Das Besondere an Hisui-Zorua und Hisui-Zoroark? Die beiden Schnee-Füchse sehen mit ihrem weißen fluffigen Fell nicht nur anders aus als die Standard-Variante, sondern gehören laut japanischer Website auch einer komplett neuen Typ-Kombination an: Normal-Geist.

Was sind Hisui-Formen? Hierbei handelt es sich um neue Regional-Formen, die Pokémon Legends Arceus einführt. Hisui ist der Name der Spielwelt des kommenden Abenteuers, und Hisui-Pokémon haben sich in ihrem Aussehen und Typus dieser neuen Welt angepasst, um dort überleben zu können.

Und die wichtigste Frage natürlich: Ist der Forscher am Ende des Videos gestorben? Das wird aus dem Trailer nicht klar ersichtlich. Doch die Hinweise aus dem Video bedeuten leider nichts Gutes für den armen Mann. Am Ende sehen wir, wie er von Hisui-Zoroark umgestoßen wird. Er schreit, seine Kamera fällt zu Boden und nimmt die beiden Füchse weiter auf. Vom Forscher jedoch nehmen wir keinen Mucks mehr wahr. Hoffentlich ist er nur ohnmächtig geworden...

Und hier seht ihr den originalen Trailer, der an einen Found-Footage-Film erinnert:

Pokémon Legenden Arceus erscheint am 28. Januar 2022 exklusiv für Nintendo Switch. Das Rollenspiel entführt uns in eine Hub-artige Open World, heißt: Die Spielwelt ist nicht nahtlos wie zuerst angenommen, sondern verfügt über mehrere offene, große Areale.

Mit Pokémon-Legenden: Arceus geht es in vergangene Tage der Pokémon-Welt. Die feudal angehauchte Hisui-Region ist allerdings kein komplett neues Gebiet, sondern stellt eine frühere Version der Sinnoh-Region aus der vierten Generation (Diamant, Perl und Platin) dar. Mehr Infos zur Spielwelt, den neuen Gameplay-Features und mehr findet ihr in der großen GamePro-Übersicht.