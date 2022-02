Pokémon-Legenden Arceus löst endlich das Rätsel um Pikachu-Klone

Pokémon-Legenden: Arceus liefert einen spannenden Hinweis für alle, die sich eingehender mit den sogenannten Pikachu-Klonen auseinander gesetzt haben. Soll heißen: Der Name, den Fans den Pokémon gegeben haben, die frappierend an Pikachu erinnern und in beinahe jedem Teil der Spielereihe auftauchen, kommt nicht von ungefähr. Ganz im Gegenteil, er passt wohl sogar noch viel besser als gedacht.

Pokémon Arceus bestätigt: Pikachu-Klone sind offenbar mit Pikachu verwandt

Darum geht's: Pikachu gehört zweifellos zu den beliebtesten Figuren des gesamten Pokémon-Universums. Dementsprechend dürfte es wirklich Wenige wundern, dass in beinahe jedem Teil ein ähnliches Pokémon vorkommt, das dem niedlichen gelben Fellknäuel ähnelt. Teilweise sogar so stark, dass diese speziellen Pokémon von Fans seit Generationen einfach nur Pokémon-Klone genannt werden. Dazu gehören unter anderem:

Plusle und Minun

Emolga

Dedenne

Togedemaru

Mimigma

Morpeko

Sie sind wirklich verwandt! In Pokémon-Legenden Arceus gibt es mit Pachirisu selbstverständlich ebenfalls ein Pokémon, das deutlich an Pikachu erinnert. Wer den Pokédex-Eintrag vervollständigt, findet darin den Hinweis, dass diese "Spezies mit der Pikachu-Linie verwandt" ist. Da habt ihr's!

Nomen est omen: Mit diesem Hinweis steht fest, dass zumindest dieser Pikachu-Klon tatsächlich und hochoffiziell mit Pikachu verwandt sein soll. Der von Fans genutzte Name trifft also sogar sehr gut darauf zu, auch wenn es natürlich streng genommen kein Klon, sondern einfach ein entfernter Verwandter ist.

Sind alle Pikachu-Klone miteinander verwandt?

Das müsste theoretisch eigentlich bedeuten, dass sämtliche Pikachu-Klone miteinander verwandt sind und von einem ursprünglichen, zugrunde liegenden Elektro- und Maus-Pokémon abstammen. Das regt selbstverständlich die Fantasie vieler Fans an.

Eventuell könnte das zum Beispiel bedeuten, dass wir irgendwann ein legendäres Pokémon kennenlernen, das alle Pikachu-Klone miteinander verbinden kann. Es wäre sogar ziemlich cool, ein legendäres Elektromaus-Pokémon einzuführen, da sind sich die meisten Fans sofort einig.

Aber natürlich muss das auch nicht passieren. Der kleine, aber feine Hinweis könnte einfach nur eine klitzekleine Verbeugung vor dem Namen sein, den viele Fans für diese Art der Pokémon nutzen. Ob jemals mehr daraus entsteht, lässt sich aktuell selbstverständlich nur spekulieren.

Was sagt ihr zu dieser Enthüllung? Habt ihr es schon immer gewusst?